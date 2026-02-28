Una pasajera con niqab exige a los policías hombres del aeropuerto de Palma que no la miren al pasar el control

Momento de tensión máxima en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca: una pasajera musulmana estadounidense vestida con niqab protagonizó un episodio que ha dejado atónitos a viajeros y personal de seguridad. La mujer exigió que los policías hombres no la miraran y solo accedió a ser fotografiada por una agente mujer, en una escena que algunos testigos califican de «totalmente insólita».

El incidente ocurrió en la terminal de pasajeros A, el pasado jueves 26 de febrero, cuando la pasajera se disponía a pasar por el control de viajeros no comunitarios. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, la solicitud de la pasajera generó un momento de desconcierto y nerviosismo entre el personal, que tuvo que improvisar mientras se decidía un protocolo definitivo.

En un mensaje interno enviado a los responsables policiales, el máximo responsables de la Policía Nacional de la comisaría aclaró: «En ningún caso un policía hombre se dará la vuelta ni abandonará la cabina. Hasta decidir una respuesta uniforme, lo máximo que se le ofrecerá es ser atendida por una compañera en una cabina apartada, sin preferencia y cuando sea posible».

Testigos presenciales relatan una escena digna de película: la pasajera, con rostro cubierto, fue escoltada hacia una cabina apartada mientras algunos pasajeros contenían la respiración. Otros murmuraban sorprendidos sobre la posibilidad de que situaciones como esta se conviertan en norma, generando debate sobre cultura, religión y seguridad.

Expertos en protocolos de aeropuertos señalan que casos como este son cada vez más comunes, y que los responsables deben encontrar un equilibrio entre respeto a la diversidad y cumplimiento estricto de la seguridad internacional.

El incidente ha encendido la polémica en redes sociales y foros de viajeros: algunos defienden el derecho de la pasajera a mantener sus creencias y comodidad, mientras otros critican la dificultad de implementar excepciones sin comprometer la seguridad de todos. Por ahora, la dirección policial del aeropuerto de Palma promete una revisión exhaustiva de sus procedimientos y la creación de un protocolo claro para atender a pasajeros con necesidades culturales o religiosas especiales, sin que ello afecte la eficiencia de los controles de seguridad.

Este episodio, que algunos califican de anecdótico y otros de símbolo de la confrontación entre tradición y normas modernas, pone en evidencia los retos que enfrentan los aeropuertos internacionales ante un mundo cada vez más diverso y sensible.