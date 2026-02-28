La contratación en la construcción sigue al alza en España pero descendió un 2,6% en Baleares en 2025 que fue una de las comunidades autónomas donde descendió la contratación de profesionales de la construcción, una categoría que incluye construcción de edificios, ingeniería civil y actividades de construcción especializada.

Así, Baleares registró el año pasado 37.163 firmas, frente a las 38.174 de 2024, lo que representa un descenso del 2,6%, uno de los mayores entre las regiones españolas, según un análisis de Randstad con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

«El sector de la construcción está viviendo un momento de fuerte recuperación y transformación, con un crecimiento sostenido de la actividad y una demanda de talento cualificado sin precedentes. En Randstad estamos convencidos de que invertir en capital humano especializado es clave para sostener este dinamismo y responder a los desafíos actuales del mercado», señala Lourdes Benito, responsable del sector de la construcción en Randstad España.

La construcción se posiciona hoy como uno de los motores de la economía española. El impulso de la obra pública, el desarrollo de nuevas infraestructuras y la promoción residencial en un contexto de escasez de vivienda sostienen el crecimiento de la actividad y abren perspectivas favorables para los próximos años.

En el conjunto del mercado laboral español, los nuevos contratos firmados, que incluyen Construcción de edificios, Ingeniería civil y Actividades de construcción especializada, han pasado de los 791.949 en 2024 a los 803.229 del año pasado, lo que representa un aumento del 1,4%, según un análisis de Randstad con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El dinamismo en la contratación también aparece reflejado en los datos de ocupados de la Encuesta de Población Activa (EPA). Así, al cierre del pasado ejercicio, los ocupados en la construcción se elevaban a 1,56 millones de empleados, un 5,4% más que en 2024. Esto significa que la construcción representa casi el 7% de la ocupación total en España, que contaba con alrededor de 22,46 millones de trabajadores en el cuarto trimestre de 2025.

Por actividades, casi la mitad de los empleados (49,4%) se encuadran en la Actividad de la construcción especializada, mientras que el otro gran bloque es la Construcción de edificios, donde trabaja el 40,9% de los ocupados. Finalmente, la ingeniería civil ocupa al 9,7%. La construcción es un sector donde la presencia del género masculino es muy predominante y supone el 89,7% del total, frente al 10,3%.

A nivel regional, destaca los elevados niveles de contratación de la construcción en Andalucía, que con 240.072 firmas en 2025 supone casi el 30% del sector de construcción en España. Tras ella, se sitúan la Comunidad de Madrid, con 110.580 firmas en 2025; Cataluña, con 99.794 firmas, y Comunidad Valenciana, con 83.996 firmas.