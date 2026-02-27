El Govern de Prohens anuncia «un esfuerzo máximo» para crear este año 1.000 nuevas viviendas públicas

El Govern balear que preside Marga Prohens pisa el acelerador en este último tramo de la legislatura. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha asegurado que el Govern hará «un esfuerzo máximo» para crear este año 1.000 nuevas viviendas públicas en Baleares.

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el segundo acuerdo de declaración como inversiones de interés autonómico de promociones públicas de vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que incluye cuatro promociones que se están tramitando y que suponen 35 nuevas viviendas de protección pública previstas en Mallorca, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Estos proyectos se benefician del nuevo procedimiento exprés incorporado por ley para acelerar la tramitación de las promociones públicas y que forma parte del plan de choque para facilitar más vivienda asequible a ciudadanos residentes en Baleares.

En este sentido, el portavoz ha asegurado que éstas no serán las últimas aprobaciones y que vendrán más habilitaciones para que en 2026 se alcance la cifra de 1.000 viviendas públicas que inicien su tramitación en multitud de solares que se están habilitando.

La declaración de las promociones de vivienda pública como inversiones de interés autonómico es una nueva figura incorporada por el Govern a través de la Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos.

De este modo, las promociones de vivienda de protección pública obtienen una tramitación abreviada permitiendo acortar los plazos de tramitación de los proyectos de vivienda pública.

Con este segundo acuerdo de declaración como inversiones de interés autonómico de promociones públicas de vivienda, en total 35 promociones del Ibavi en todas las islas, con más de 730 viviendas públicas previstas, se benefician de este procedimiento.

El primer acuerdo de este tipo fue aprobado por el Consell de Govern el pasado mes de diciembre e incluyó un primer paquete de 31 promociones en todas las islas que se están tramitando.

En este segundo paquete se incluyen cuatro promociones, una de 12 viviendas en Artà, en un solar municipal situado en la calle Ciutat; el proyecto de 11 viviendas en Sóller, en el antiguo cine Fantasio; el de 8 viviendas en Felanitx, en el antiguo hospicio; y la promoción en Alaró de 4 viviendas, en un solar municipal en la calle Joan Mir Ermità.

El Ibavi tiene en tramitación 48 promociones, que suman más de 1.200 viviendas públicas, cifra que está previsto continuar incrementando, y la previsión es que la mayoría de estos proyectos puedan iniciar las obras de construcción durante 2026.