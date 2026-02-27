Castellana Properties, participada por el fondo sudafricano Vukile, ha firmado un acuerdo con Henderson Park, gestor internacional de inversiones inmobiliarias, y Eurofund Group, grupo internacional de inversión, para comprar la sociedad propietaria del centro comercial Islazul, situado en el distrito de Carabanchel (Madrid) por un total de 340 millones de euros.

Tal y como ha informado la compañía en un comunicado este viernes, tras esta adquisición, que se espera se cierre el próximo 30 de abril, el portfolio de Castellana Properties alcanza los 23 activos, con una superficie bruta alquilable de 692.105 metros cuadrados y un valor bruto de la cartera superior a 2.222 millones.

En concreto, desde la firma han señalado que dicha operación «está alineada» con la estrategia de Castellana Properties de invertir en «activos líderes en sus áreas de influencia, con posibilidad de crecimiento a través de la gestión activa y proyectos de valor añadido».

«Islazul es uno de los destinos de compras y ocio de la capital más importantes, con una superficie bruta alquilable de aproximadamente 90.000 metros cuadrados y una afluencia anual de cerca de 12 millones de visitas, de las cuales más del 40% provienen de desplazamientos a pie o en transporte público», han detallado desde la empresa.

Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties, ha afirmado que Islazul es un activo urbano «de primer nivel, con sólidos fundamentales operativos, una base de clientes muy consolidada y un claro potencial de creación de valor a largo plazo».

«La estrategia de optimización de nuestra cartera, tras la venta de nuestro portfolio de parques comerciales en las últimas semanas, nos ha permitido reforzar nuestra posición e invertir en este activo estratégico, alineado con nuestra visión a largo plazo», ha añadido Brunet.