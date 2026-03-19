Las acciones de Indra han caído un 12,37% hasta 49,95 euros al cierre tras conocerse que el consejo de administración ha decidido renunciar a la fusión con la empresa familiar de Ángel Escribano, EM&E, por las presiones de Moncloa. No obstante, también ha avalado la continuidad de éste en la presidencia de Indra, en contra de los deseos del Gobierno.

El mercado apoyaba ambas medidas: que se hiciera la fusión para crear un «campeón nacional» de defensa y que Escribano continuara al frente de Indra porque avala su gestión. La imposibilidad de seguir adelante con la fusión es lo que ha motivado el castigo en Bolsa.

Este consejo extraordinario ha sido convocado después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiese resolver el conflicto de interés existente en la empresa.

Dicho conflicto deriva de que la propia compañía está impulsando la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que es copropietario el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que además es el segundo mayor accionista de la firma de tecnología y defensa con un 14,3%.

El consejo de administración de la compañía, en el que tienen presencia Ángel Escribano y su hermano Javier, este en representación de EM&E, se ha reunido esta tarde de forma extraordinaria para abordar la fusión que ha levantado las suspicacias del Gobierno y de SEPI, principal accionista con un 28% del accionariado. En este contexto, los títulos de la compañía se dejaban un 12% al cierre tras concluir el consejo.

La SEPI frena la fusión

En el comunicado remitido en la noche del miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la presidenta de SEPI, Belén Gualda, llamaba a resolver el conflicto de interés existente antes de analizar la operación de fusión con EM&E, pero no se aventuraba a proponer ninguna fórmula para solventar este asunto.

Fuentes del sector indican que básicamente solo caben dos alternativas para hacerlo, o que Ángel Escribano renuncie a la presidencia de Indra, o bien que se desista de la operación de integración de EM&E, opción que iría en contra del objetivo de crear un campeón español en la industria de defensa.

SEPI ha manifestado que «una eventual operación con EM&E «no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo; por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación».

«Por dicho motivo, SEPI ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra», concluía la información remitida por Gualda al supervisor bursátil.

Sánchez utiliza el «conflicto de interés»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que SEPI trabaja con la empresa de defensa y tecnología para resolver el «supuesto problema de conflicto de interés» que se ha planteado en la compañía.

«Eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión», ha asegurado Sánchez en contestación a la prensa a su llegada al Consejo Europeo.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que este conflicto de interés es algo que «no estaba en el origen, desde la parte que ellos conocían», en alusión a cuando desde el Gobierno se dio el visto bueno al nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra.

«La decisión que toma SEPI es que hay un conflicto de intereses y no se puede hacer (la operación) en estas condiciones», ha explicado Montero, quien cree que tendrá que ser el consejo de administración de la propia Indra el que plantee la solución.