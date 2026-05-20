El Govern balear compara: «Rosario Sánchez comparte el absentismo laboral del hermano de Pedro Sánchez»

Las pellas reiteradas de la secretaria de Estado de Turismo, la socialista mallorquina, Rosario Sánchez, han aparecido este martes en la sesión de control al Govern en el Parlament balear. Una pregunta socialista al conseller de Educación, Antoni Vera, se ha llevado como respuesta del conseller que «Rosario Sánchez comparte apellido con el presidente del Gobierno, la obsesión por el bulo, y comparte absentismo laboral con el hermano de Pedro Sánchez».

La diputada socialista Amanda Fernández ha acusado al Govern de incumplir la ley de normalización lingüística con la exención del requisito del catalán en plazas de difícil cobertura.

De su lado, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido que las «líneas rojas» del Govern en materia lingüística y educativa «siguen intactas» y ha acusado a Fernández de hacer política «a costa de la lengua».

El conseller ha insistido en defender la medida, a la vez que ha acusado al PSIB de mentir al decir que habrá profesores de catalán sin el requisito. Según ha recordado, para ser profesor de esta asignatura hay que contar con el grado de Filología Catalana.

«Te deseo lo que te mereces, lo mismo que María Jesús Montero en Andalucía», ha añadido Vera.

Pero a renglón seguido se ha acordado de la secretaria de Estado de Turismo y más que posible candidata socialista a la presidencia del Govern en las próximas elecciones autonómicas: «Rosario Sánchez comparte apellido con el presidente del Gobierno, la obsesión por el bulo, y comparte absentismo laboral con el hermano de Pedro Sánchez», en clara referencia a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y que está cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.

Todo, porque en uno de sus actos con el logo del PSOE en Mallorca en día y hora laborable, «la señora Rosario sanchez dice que habrá profesores de catalán, sin catalán. Bulo. Para ser docente de catalán hay que tener el grado de filología catalana».

Hay que recordar que Rosario Sánchez lleva meses ausentándose constantemente de su puesto de trabajo como alto cargo en Madrid para protagonizar actos de promoción personal y del PSOE en distintos puntos del archipiélago balear.

Por este asunto, en el Congreso de los Diputados ya le han pedido explicaciones aunque nunca las ha dado.