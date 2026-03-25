Vicente Gil sobre las pellas de Rosario Sánchez: «¿Esta es la importancia que le da el Gobierno al turismo?»

Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO, ha aprovechado el evento organizado por OKBALEARES en el Teatro Mar i Terra de Palma, bajo el título de Turismo con los pies en la tierra, para fijar su atención en la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

Y lo ha hecho recordando las informaciones publicadas por este periódico de la mano de Tomás Ibarz, jefe de la sección de Política, y los artículos firmados por el prestigioso columnista Fernando Merino, en los que recuerdan sus reiteradas ausencias en su despacho oficial del Ministerio de Turismo para hacer oposición a Marga Prohens desde Mallorca.

Según ha recordado Gil, Rosario Sánchez, que está en las quinielas para sustituir a Francina Armengol en la candidatura del PSOE balear en las elecciones de 2027, faltaría aproximadamente uno de cada tres días laborables al mes, lo que ha llevado a cuestionar si esta situación podría considerarse absentismo laboral e incluso si podría incurrir en fraude de ley, según la respuesta de la IA a su actual conducta profesional.

La última ausencia tuvo lugar este pasado lunes 23 de marzo, cuando su despacho se encontraba vacío al estar ella en Palma, en la Delegación del Gobierno en Baleares, contando las bondades del paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán del Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de ocupar su puesto de trabajo en el ministerio en un día laborable.

Este asunto ha llegado incluso al ámbito parlamentario, donde el Grupo Popular en el Congreso ha solicitado explicaciones ante lo que consideran una posible falta de dedicación en un puesto de alta responsabilidad. De la Secretaría de Estado dependen decisiones clave para el desarrollo del turismo en España, especialmente en territorios como Baleares.

¿Esta es la importancia que le da el Gobierno de Sánchez a la Secretaría de Estado de Turismo?, ha expresado Vicente Gil. «Aquí encantados de tener a esta mujer como candidata, porque es conocido lo que ha pasado en Extremadura, lo que ha pasado en Aragón, lo que pasará en Baleares», ha rematado Merino.

El trasfondo de esta polémica pone sobre la mesa una cuestión de mayor alcance: el nivel de prioridad que las distintas administraciones otorgan al turismo, considerado uno de los principales motores económicos del país.