Mallorca estrena el I Circuito de Bicicletas Acuáticas impulsado por el Consell

El Consell de Mallorca ha presentado este miércoles el I Circuito de Bicicletas Acuáticas, una nueva propuesta de carreras a pedales sobre el agua sobre este ingenioso transporte, abierta a todo el mundo y proyectada por la institución con 3 jornadas en el 2026. El primer circuito ha sido anunciado hoy y será el próximo 14 de junio, en el Parc de la Mar de Palma.

El I Circuito de Bicis Acuáticas de Mallorca consistirá en una serie de pruebas diseñadas para fomentar la práctica de una nueva modalidad deportiva que combina ciclismo y piragüismo en toda la población de Mallorca. Se abrirá a la participación de todas las edades, desde los 12 años o 1,50 m de estatura, y se llevará a cabo en 5 categorías: máster, adulta, cadete, infantil y promoción. Consistirá en un circuito definido que los participantes tendrán que realizar en el menor tiempo posible.

Según ha detallado la institución insular en un comunicado, al acto de presentación, celebrado en el Club Náutico Sa Ràpita, han asistido el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, el director insular de Deportes de la institución, Toni Prats, el presidente de la Federación Ciclista de las Islas Baleares, Toni Bauçà, y el director técnico y gerente de la Federación Balear de Piragüismo, Xavi Marroig, ambas entidades colaboradoras en la iniciativa.

Para presentarlo, se ha aprovechado un taller del programa Súma’t de bicis de agua en el CN Sa Ràpita con un grupo escolar de un centenar de alumnos, que además han contado con dos deportistas invitados que han hecho una demostración sobre pedales: el ciclista Lluís Mas y el piragüista Joan Toni Moreno.

Bestard ha destacado que «se trata de una propuesta nueva del Consell de Mallorca, que combina ciclismo y destreza acuática, abierta a la participación de toda la familia, porque tienen cabida todas las edades y niveles». Además, ha añadido que «ya estamos ofreciendo esta nueva actividad a grupos de la tercera edad y a los jóvenes, como vemos hoy en este taller aquí en Sa Ràpita, como una sesión ludicoesportiva que permite hacer deporte, cardio y tonificación, pero también relajarse viendo el paisaje».

El Consell de Mallorca ha cerrado recientemente un acuerdo de colaboración y uso de su espacio para desarrollar actividades deportivas, hecho que amplía las zonas acuáticas de la institución, hasta ahora con base en el puerto de Alcúdia y el puerto de Andratx.