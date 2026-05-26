El Consell de Mallorca exige a Sánchez un convenio de carreteras como el de Canarias por 350 millones

El Consell de Mallorca exige al Gobierno de Pedro Sánchez un convenio de carreteras como el de Canarias por 350 millones sin el apoyo del PSOE y para ejecutar infraestructuras esenciales para la movilidad y mejora de los accesos a Palma, como el tramo I de la vía conectora, las variantes de Inca, de Artà y de Campanet, y la ronda de Sencelles.

La Comisión Mixta de Insularidad del Congreso de los Diputados y del Senado ha acordado, durante una reunión celebrada en la Cámara Alta en Madrid, ordenar al Gobierno de España firmar un convenio nuevo de carreteras con el Consell de Mallorca, como el que se ha firmado con Canarias.

El Consell reclama al Gobierno los 230 millones de euros pendientes del convenio liquidado el año 2022. Un importe que, con la actualización de los proyectos, llega a los 350 millones.

Una moción que hoy se ha aprobado en la comisión con los votos a favor de PP, Més, PNV, Vox y la abstención del Partido Socialista.

Esta iniciativa ya se aprobó por amplia mayoría en el pleno de la institución insular del mes de marzo, con los votos a favor de Més per Mallorca, El PI, Vox y el Partido Popular. Mientras, el PSOE optó nuevamente por la abstención.

La finalidad de la iniciativa aprobada hoy dentro de la comisión integrada por el Congreso y el Senado es que el Gobierno de España, mediante un nuevo convenio de carreteras, financie la modernización de las infraestructuras de la isla y que ponga a Mallorca en igualdad de condiciones con otras comunidades autónomas, como es el caso de Canarias.

El pasado 25 de octubre se publicó en el BOE que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había firmado un convenio en materia de carreteras con la comunidad autónoma de las Islas Canarias, por un importe de 250 millones anuales, hasta el 2030. Eso supondrá una inversión estatal de 1.000 millones para invertir en carreteras e infraestructuras en Canarias los próximos cuatro años.

El presidente, Llorenç Galmés, ha afirmado durante su comparecencia de hoy en Madrid que «a principios de legislatura nos comprometimos a llegar hasta donde haga falta para reclamar lo que pertenece a todos los mallorquines y mallorquinas y hoy hemos llegado hasta el Senado, para que la Comisión Mixta sobre Insularidad debata y apruebe instar al Gobierno central para que firme un nuevo convenio de carreteras con el Consell de Mallorca, en sustitución de lo que se liquidó el año 2021 y que comportó perder 230 millones de euros».

«Una financiación absolutamente necesaria —ha añadido Galmés— para resolver los problemas de movilidad que sufre Mallorca después de dos legislaturas de inacción en materia de carreteras y poder modernizar nuestras infraestructuras para hacerlas más seguras y mejorar la fluidez». .