El mal día del socialista Marc Pons en el Parlament: «Está claro que está siendo una mala semana para el PP»

El diputado socialista menorquín, portavoz adjunto del PSIB en el Parlament y miembro del Comité Federal del PSOE, Marc Pons, ha arrancado este martes una de las mayores ovaciones que se recuerdan en el Parlament del PP al PSOE.

En la sesión de control al Govern, a la hora de iniciar su pregunta, ha arrancado con un «está claro que no está siendo una buena semana para el PP». Y no ha sido un lapsus. Simplemente, su mente ha olvidado la tormenta desatada sobre el PSOE tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y todo lo que se está descubriendo de la trama que presuntamente lideraba.

El PP y el PSIB se han echado en cara sus diferentes casos judiciales, como los relativos al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí o el del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el pleno del Parlament de este martes.

El diputado socialista Marc Pons ha arrancado una pregunta dirigida al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, asegurando que «no está siendo una buena semana para el PP».

Ha hecho referencia a la apertura de juicio oral contra Marí por prevaricación en el caso La Vida Islados y a la declaración en calidad de investigado del jefe de Gabinete de Marga Prohens, Alejandro Jurado, por supuestas irregularidades en la contratación de un chófer de la presidenta del Govern.

«En Baleares, los únicos imputados son los del PP», le ha afeado Pons al también vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico y miembro de la dirección de los ‘populares’ de Baleares.

«Está claro que usted lleva una semana, unos meses diría, excelentes. Están en una condición óptima de inundación por corrupción», ha replicado Costa tirando de ironía.

La realidad es que la pregunta parlamentaria versaba sobre el acceso a la vivienda, algo que el socialista ha lamentado que ahora sea más difícil que hace tres años, y el conseller ha puesto en valor las medidas adoptadas por su departamento, como las bonificaciones fiscales incluidas en la ley ómnibus que previsiblemente se aprobará este martes.

En cualquier caso, Costa ha retomado rápidamente el tema de la supuesta corrupción vinculada al PSOE. «La única lección que nos pueden dar es cómo saquear los fondos públicos o cómo permitir que una banda de gángsters saqueen 3,7 millones de euros de los ciudadanos de Baleares en mascarillas falsas», ha zanjado.