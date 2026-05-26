Las joyas de Zapatero regalan a Prohens un Pleno de asfixia al PSOE: «Hoy han desayunado con diamantes»

Todos los miembros del Govern que preside Marga Prohens llevaban guardadas para la sesión de control de este martes en el Parlament referencias más o menos ingeniosas, según los casos, a las joyas incautadas por la UDEF en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Siempre mirando a la bancada socialista, han respondido a las preguntas que formulaba la oposición con referencias a las joyas. La más aclamada, la propia Marga Prohens con su «ya sabemos que hoy han desayunado con diamantes», en referencia clara a la película Desayuno con diamantes.

También ha hecho fortuna el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, al que interpelaban por el turismo de excesos: «Estoy seguro de que en la calle Punta Ballena están más cerca de erradicar conductas irresponsables que en la calle Ferraz», ha dicho haciendo una comparación entre una de las zonas de ocio nocturno de Magaluf (Calvià) y la sede del PSOE en Madrid.

La reciente imputación del ex presidente Zapatero en el caso Plus Ultra ha sido el tema central de la pregunta del portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, quien ha querido conocer la opinión del vicepresidente, Antoni Costa. «Creo que todos los ciudadanos estamos asistiendo a la certificación de una gran farsa. El sanchismo no llegó a La Moncloa para combatir la corrupción, sino para corromper desde el primer día», ha señalado el vicepresidente.

Costa ha lamentado haber tenido que «sufrir durante ocho años las liturgias morales de los socialistas» cuando «se han dedicado a hacer lo contrario a lo que prometían». «Ser socialista es tener poco y dar mucho, decía Zapatero, cuando lo que realmente quería decir es que ser político socialista consiste en no robar poco, sino en trincar mucho», ha insistido.

Rodríguez, por su parte, ha dicho que no se alegra de la imputación del ex presidente del Gobierno, puesto que a su parecer «ningún auténtico patriota» podría hacerlo. El diputado de Vox ha reclamado responsabilidad al PP para que tome cartas en el asunto y «fuerce por todos los medios legítimos y legales la convocatoria de elecciones generales».

Además, ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que la imputación de Zapatero pueda generar un «descrédito para España» y retraiga «la inversión internacional» el mismo día que el pleno prevé aprobar la ley de aceleración de proyectos estratégicos.