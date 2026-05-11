El plan de Prohens: liquidar el pacto con Vox en junio y fijar el desmarque con Abascal a partir de septiembre

OKBALEARES adelanta hoy en exclusiva el timing diseñado por los cuadros de mando del Govern y del PP en Baleares para encarar la campaña electoral que finalizará en las elecciones autonómicas en mayo de 2027. Este digital pone sobre la mesa los plazos que ya ha decidido el cuartel general de Marga Prohens: liquidar los acuerdos con Vox en junio, en tan sólo unas semanas, y reaparecer tras las vacaciones, en septiembre, con una exhibición de desmarque del Vox de Abascal hasta final de legislatura.

La presidenta del Govern y del PP balear, Marga Prohens, ya ha activado el fin de todos sus acuerdos con Vox para afrontar las elecciones autonómicas de mayo de 2027 con esperanzas de volver a ganar pero, como Juanma Moreno pretende en Andalucía, «sin ataduras». «En junio finiquitará el pacto habiendo cumplido todos sus extremos», aseguran las fuentes informantes.

Fuentes más que autorizadas del entorno de la presidenta del Govern han confirmado a OKBALEARES que cuando Prohens dijo a Vox en el Parlament el pasado martes que «en verano habré cumplido todos mis acuerdos con ustedes», se refería en concreto a la ley ómnibus que llegará en junio al Parlament con casi un centenar de enmiendas pactadas por Vox y el PP. Textos pactados que nada tienen que ver con el título de Ley de Proyectos Estratégicos que las cubre.

La reducción de las exigencias del catalán para los docentes y los funcionarios, armar con pistolas táser a los policías locales o la exigencia de cinco años de arraigo para el acceso a las subvenciones sociales son los grandes temas apalabrados y que saldrán adelante en junio.

Una vez aprobada el mes que viene la ley ómnibus, antes de las vacaciones parlamentarias, la propia Prohens anunciará que ha cumplido todos los compromisos con Vox que la hicieron presidenta y que le permitieron aprobar los Presupuestos de 2024 y 2025. A partir de ese momento, el PP balear activará la maquinaria electoral en la que se esforzará en marcar distancias con el partido de Santiago Abascal: «A partir de septiembre, el Govern seguirá su rumbo con sus propuestas y a su ritmo», afirman las mismas fuentes del entorno de la presidenta del Govern.

Tras este momento decisivo, las vacaciones en el Parlament supondrán el vacío necesario para rearmarse. En septiembre, con la reanudación del periodo de sesiones, Prohens ya no disimulará que volver a depender de Vox no será su predilección si vuelve a gobernar una legislatura más.

Sin embargo, con el pacto caducado y cumplido, fuentes de la Conselleria de Economía y Hacienda adelantan a OKBALEARES que el Govern de Prohens cumplirá en otoño con su obligación de presentar a la Cámara una Ley de Presupuestos para 2027, aún a sabiendas de que no tendrá a nadie que les dé el apoyo suficiente para que fructifiquen. De hecho, en menos de un mes, el conseller de Economía dará la orden a todos los consellers para que empiecen a elaborar sus presupuestos por departamentos.

Los Presupuestos de 2027 no serán el único cadáver que quedará en el camino. El fin del pacto dejará sin cumplir dos compromisos: la Ley Agraria y la Ley de Puertos. Ambas normativas son muy esperadas por los sectores económicos afectados y Prohens aprovechará la falta de apoyos para señalar a Vox como responsable. Ya estaremos en la precampaña.

Las ganas de finiquitar el acuerdo con Vox y la futura actitud de Prohens han quedado evidenciadas en los dos últimos plenos del Parlament. En ambas ocasiones, la presidenta del Govern se ha referido a Vox recurriendo al «deben decidir sin son parte del cambio o están para bloquear el cambio». Ha sido el inicio del camino, la advertencia a Vox de que Prohens da el pacto con Le Senne, Cañadas, Abascal y compañía por totalmente amortizado.