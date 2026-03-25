La oposición bloquea la Ley Ómnibus con la que PP y Vox pretenden modificar decenas de leyes de Baleares

Los partidos de la oposición han celebrado que la Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos rechazara la mayoría de enmiendas presentadas a la proposición de ley de proyectos estratégicos, por no guardar relación con el tema de la normativa, y han censurado que el PP practique un «trumpismo descarnado». En esta línea se han posicionado los representantes de Unidas Podemos, Més per Menorca, Més per Mallorca y el PSOE, durante sus comparecencias en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces del Parlament de este miércoles.

El portavoz adjunto del PSOE, Marc Pons, ha resaltado que, en sus enmiendas, el PP planteaba la modificación de hasta 74 leyes, decretos y órdenes «sin informe previo», una dinámica «perversa» a la que se sumaron el resto de grupos a la vista de estas intenciones -los socialistas proponían cambiar cinco leyes-.

Una vez que los letrados han planteado límites a la admisión de estas enmiendas «inconexas», el PSOE ha pedido que se les «escuche» y «respete» su planteamiento de solo aceptar las enmiendas que acuerden el conjunto de los grupos. Por este motivo, ha criticado a PP y Vox por «tensar» cada institución en la que están presentes, con la ley que es un «cajón de sastre» que han querido aprovechar porque «se les acaba la legislatura».

Por estos motivos, ha avanzado que por «coherencia» retirarán algunas enmiendas presentadas por los socialistas y habrá otras que las analizarán para ver si se ajustan a esta legislación tramitada y discutirán con otros grupos si puede establecer un criterio de «excepcionalidad».

También ha salido al paso de las críticas sobre que este procedimiento se ha dado en otras legislaturas, al recalcar que si se incorporaban, se hacía «por unanimidad», pero en este caso es «un salto en cantidad y sin filtro».

El representante de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reivindicado que los abogados del Parlament atendieran a su escrito para que no se calificaran las enmiendas, en base al Reglamento del Parlament, y ha incidido en que dos tercios de las enmiendas «no tenían nada que ver con la ley».

Asimismo, ha explicado que ahora estas enmiendas tendrán que ser debatidas en la Mesa del Parlament y ha amenazado con que su formación promoverá un recurso de inconstitucionalidad si se prosigue con el proceso de enmienda a una ley, que ha tildado de «viciado».

El parlamentario ha criticado que haya partidos que, en lugar de presentar proposiciones de ley, planteen enmiendas con 35 artículos –los mismos que la ley en cuestión–, por lo que se «saltan» su tramitación y «pervierten» el trámite legislativo en el Parlament.

De este modo, ha defendido que «todos jueguen con las mismas reglas» y ha admitido algunas excepciones como respuesta a la guerra «ilegítima» en Irán. «No es posible convertir la excepción en norma», ha ahondado.

Al mismo tiempo, ha sostenido que en derecho hay un principio por el que los derechos «no pueden retroceder» y, en el caso de la eliminación del requisito del catalán para los funcionarios, se «atentaría» contra los derechos lingüísticos de los baleares para dirigirse a la Administración en este idioma, si no se solicita una cualificación en catalán.

Por tanto, la postura de Més sobre las enmiendas ajenas a la ley será que no se califiquen, pero ha señalado que si la Mesa del Parlament decide calificarlas, solicitarán que se califiquen todas para que «la derecha no haga lo que le da la gana mientras la izquierda mira».

Por parte de Més per Menorca, el portavoz, Josep Castells, ha remarcado que ahora la Mesa tendrá la potestad sobre estas enmiendas, pero tendría que adoptar una resolución motivada con un informe de los letrados y después acudir con ellas a la Junta de Portavoces.

Por eso, se ha congratulado de que el Parlament «funcione» y se aplique el reglamento con estas enmiendas que, a su juicio, «no pueden ser admitidas a trámite». Otro de los argumentos que ha aportado es que estas enmiendas «no se pueden enmendar» a su vez, lo que «vulneraría las garantías del proceso parlamentario».

Además, Castells ha censurado que el vicepresidente del Parlament, Mauricio Rovira, «reconociera» que se habían presentado «enmiendas inconexas» y le ha reprochado que entre en «el terreno del cinismo absoluto» por tratar de «saltarse el reglamento» al aplicar el «rodillo» de la mayoría de PP y Vox en la Mesa del Parlament.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha reconocido que había «un montón» de enmiendas que no tenían relación con la ley propuesta y ha avanzado que, al no haber acuerdo de todos los partidos en la Junta de Portavoces para retirarlas en conjunto, valorarán qué hacen con las suyas.

Bajo su punto de vista, estas enmiendas deberían estar relacionadas con el texto que se va a votar para «mejorarlo», pero en UP «no quiere ser el único partido que renuncie a sus enmiendas», por lo que ha admitido que estarán «muy pendientes» de lo que suceda.