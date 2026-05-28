Vox exige la deportación inmediata del sudamericano detenido por masturbarse ante el colegio Madre Alberta

Vox ha exigido este miércoles en el Parlamento de las Islas Baleares un cambio legislativo que endurezca las penas para este tipo de delitos y que establezca la deportación de los extranjeros delincuentes a sus países de origen. En concreto, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha exigido la «deportación inmediata» del ciudadano sudamericano que se masturbó este lunes a la puerta de un colegio de Palma delante de varios niños.

Se trata del colegio concertado Madre Alberta, en Palma. Solo la presencia de dos padres policías que llevaban a sus hijos a clase impidió que el incidente tuviera consecuencias más graves.

El individuo llevaba meses merodeando por la zona y los vecinos habían denunciado reiteradamente su presencia. «El colegio actuó, los padres policías actuaron. Los únicos que no actúan son quienes tienen la obligación de hacerlo. Lo que exigimos es simple y directo: deportación inmediata. No tenemos por qué aguantar en nuestro país delincuencia importada», ha afirmado Manuela Cañadas, portavoz de Vox en el Parlamento.

Cañadas ha interpelado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez por su inacción ante la delincuencia protagonizada por extranjeros y ha reclamado que la seguridad de los ciudadanos y de sus hijos tiene que ser la prioridad de cualquier gobierno.

Los hechos ocurrieron en torno a las 8:45 horas, en plena entrada de los estudiantes al colegio. Los dos agentes, al percatarse de la presencia del sospechoso y de que estaba con los pantalones bajados masturbándose en la puerta de acceso al centro delante de los menores, han actuado de inmediato para reducirlo y retenerlo.

El centro explica que ya ha presentado una denuncia ante la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional, así como una solicitud de orden de alejamiento. Por el momento, se encuentran a la espera de la resolución correspondiente por parte del Juzgado de Instrucción.

Finalmente, la dirección informa de que el colegio «ha actuado de manera inmediata siguiendo los protocolos establecidos, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de nuestro alumnado y de toda la comunidad educativa».