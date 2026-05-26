Dos padres de alumnos, policías fuera de servicio, reducen a un joven que se masturbaba en la puerta del colegio Madre Alberta

Un joven de origen sudamericano ha sido detenido poco antes de las 9 de la mañana de este martes en las inmediaciones del colegio concertado Madre Alberta, en Palma, acusado de un delito de exhibicionismo.

Según testigos presenciales, los autores de la interceptación han sido dos padres de alumnos del centro que son agentes de la Policía Nacional y se encontraban fuera de servicio en el momento de llevar a los niños a clase.

Los hechos han ocurrido en torno a las 8:45 horas, en pleno momento de entrada de los estudiantes al colegio. Los dos agentes, al percatarse de la presencia del sospechoso y de que estaba con los pantalones bajados masturbándose en la puerta de acceso al centro en presencia de menores, han actuado de inmediato para reducirlo y retenerlo.

Según han relatado padres y residentes de la zona, el detenido no es un desconocido. El joven lleva meses merodeando de forma sospechosa por un amplio sector que abarca la zona de los colegios de Son Rapinya, las inmediaciones de la Clínica Salvá, la barriada de Sa Teulera y el antiguo entorno de Son Dureta.

De complexión delgadísima, joven y fumador habitual, los vecinos ya habían dado la voz de alarma en anteriores ocasiones debido a su comportamiento errático. «Se le ha visto caminar descalzo solo con pinkies por la acera del McDonald’s, a veces en camiseta de tirantes y otras directamente sin ropa en el torso», comentan algunos testigos, quienes sospechan que el individuo podría sufrir algún tipo de trastorno mental y pernoctar en un descampado cercano.

Tras la detención efectuada por los dos padres policías, patrullas de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar para hacerse cargo del individuo, que estaba ebrio e indocumentado, y lo han trasladado a dependencias policiales, donde se tramitan las diligencias pertinentes.