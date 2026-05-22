El Consell nombra a Michael Douglas hijo adoptivo de Mallorca y a Rels B y Concha Buika hijos predilectos
Ha presentado las propuestas de personas y entidades que serán reconocidas con los Premios, Honores y Distinciones 2026
Las distinciones se entregarán el próximo 12 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Diada de Mallorca
El Consell nombra a Michael Douglas hijo adoptivo de Mallorca y a Rels B y Concha Buika, hijos predilectos, unas distinciones que se entregarán el próximo 12 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Diada de Mallorca.
La institución insular ha presentado este viernes las propuestas de personas y entidades que serán reconocidas con los Premios, Honores y Distinciones 2026, los máximos galardones del organismo presidido por Llorenç Galmés.
Con estos reconocimientos, el Consell quiere poner en valor trayectorias personales y colectivas que han contribuido a Mallorca desde ámbitos tan diversos como la cultura, la educación, el deporte, la solidaridad, la empresa o la defensa del patrimonio.
El conseller de Presidencia, Antoni Fuster, ha asegurado que «Mallorca es lo que es gracias a su gente. A la gente de aquí y también a aquella que ha querido esta tierra como propia y ha ayudado a hacerla crecer». Fuster ha destacado que estos galardones reconocen a personas que «cada una, desde su ámbito, contribuye a hacer de esta tierra lo que es hoy, una Mallorca construida entre todos, con compromiso y estima».
La institución insular explica en un comunicado que durante el mes de marzo abrió un proceso participativo para que ciudadanía, entidades y ayuntamientos pudieran presentar candidaturas y propuestas. Asimismo, se ha convocado la Junta de Portavoces, con representación de todos los grupos políticos, con el objetivo de garantizar el consenso institucional en torno a unos galardones que representan a toda la sociedad mallorquina. Las candidaturas serán elevadas al pleno ordinario del próximo 11 de junio para su ratificación definitiva.
Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Mallorca
Rels B es un cantante, compositor y productor musical mallorquín, considerado uno de los principales exponentes de la música urbana en castellano. Con una trayectoria internacional consolidada, ha llevado el nombre de Mallorca por todo el mundo y se ha convertido en el artista español más escuchado fuera del país en Spotify.
Concha Buika atesora una destacada trayectoria artística internacional. Cantante y compositora reconocida mundialmente, fue distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 y es una de las voces más singulares y reconocidas surgidas de Mallorca.
Hijo Adoptivo de Mallorca
Michael Douglas. Por su arraigo a Mallorca y a la sierra de Tramuntana durante cerca de cuatro décadas. El actor impulsa actualmente el proyecto Regenera Deià, una iniciativa centrada en la restauración de ecosistemas, la recuperación de usos tradicionales del suelo y la revitalización social y cultural del municipio.
Premis Jaume II
- Encesa pels Drets Humans. Coincidiendo con el décimo aniversario del encendido de torres, atalayas y talayots por los derechos humanos, por su labor de sensibilización social y defensa de los derechos humanos a través de una iniciativa que se ha convertido en un símbolo de compromiso colectivo.
- Isabel Calero. Deportista mallorquina especializada en trail running y kilómetro vertical, por su destacada trayectoria deportiva nacional. Nacida en Santa Margalida, se ha consolidado como una de las referentes de las carreras de montaña.
- Bar Bosch. Emblemático establecimiento de Palma que este año cumple 90 años de historia. Conocido por ser el creador de las populares llagostes de llonguet, forma parte de la memoria gastronómica y social de Mallorca y se ha visto marcado recientemente por la pérdida de su copropietario Joan Suau, figura clave del negocio familiar.
- Gremi de Margers de Mallorca. Por su labor fundamental en la preservación de la piedra en seco y del patrimonio cultural de la sierra de Tramuntana. Su trabajo ha contribuido al reconocimiento y profesionalización del oficio, culminando con la creación de una nueva titulación oficial de formación profesional vinculada a la construcción en piedra en seco.
- Museu Etnográfico Campos. Por su labor de recuperación y conservación de miles de piezas vinculadas a los oficios tradicionales y a la vida rural mallorquina. El museo se ha convertido en un espacio de referencia para entender la historia y las raíces culturales de Mallorca.
- ASNIMO. Coincidiendo con su 50 aniversario, por su trayectoria pionera en la atención y apoyo a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Fundada en 1976, es una entidad de referencia social en Mallorca y una de las primeras especializadas de España.
- Colegio Madre Alberta. Por su destacada labor educativa y formativa a lo largo de su historia, contribuyendo a la educación integral de miles de alumnos y convirtiéndose en un centro de referencia dentro del ámbito educativo mallorquín.
- Regimiento de Infantería Palma 47. Unidad histórica del Ejército de Tierra español con base en el acuartelamiento Jaume II de Palma. A lo largo de su trayectoria ha participado en misiones internacionales de paz en territorios como Bosnia, Kosovo o Irak, destacando por su vocación de servicio.
- Joan Mas i Vives. Crítico literario, filólogo y escritor mallorquín, por su aportación al panorama teatral de Mallorca. Como presidente de la Fundació Teatre del Mar, ha desarrollado una importante labor de promoción de las artes escénicas.
Medallas de Honor y Gratitud de Mallorca
- Antònia Rosselló. Referente de la cooperación internacional en Mallorca, por su trayectoria vinculada al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, entidad de la que ha sido gerente durante años. Ha dedicado su vida profesional a impulsar proyectos de solidaridad, desarrollo y justicia social tanto en Mallorca como en el ámbito internacional.
- Fundació La Sapiència. Coincidiendo con su 50 aniversario, por su labor ejemplar ofreciendo hogar, acompañamiento y una vida digna a personas sin techo. La fundación se ha convertido en un referente social en Mallorca en la atención a colectivos vulnerables y en la lucha contra la exclusión social.
- Tomàs Martínez (a título póstumo). Por su labor como autor y divulgador de las neules mallorquinas, contribuyendo a preservar y transmitir una de las tradiciones artesanales más singulares del patrimonio cultural de Mallorca.
- Antoni Vidal Ferrando. Poeta, narrador e historiador de Santanyí, por una trayectoria literaria fundamental dentro de la cultura contemporánea mallorquina. Con una obra profundamente arraigada a la identidad de la isla, ha sido reconocido con premios como el Ausiàs March, el Ciutat de Palma o el Josep M. Llompart – Cavall Verd de la Crítica, consolidándose como una de las grandes voces de la literatura balear. Este año, además, cumple 80 años.
- Toni Ballador. Presentador más veterano de IB3 y gran divulgador del mundo rural mallorquín. Desde Sa Pobla y coincidiendo con sus 80 años, ha dedicado décadas a acercar el campo, la payesía y las tradiciones mallorquinas a los espectadores.
- Hipercentro. Cadena de comercios mallorquina reconocida por su apuesta por el producto local y de kilómetro cero. Con una estrecha colaboración con productores y ganaderos de la isla, se ha consolidado como un modelo de proximidad y compromiso con la economía mallorquina, marcada también por el legado de su fundadora, Petra Adrover Bassa, fallecida recientemente.
- Can Company. Empresa mallorquina referente en la recuperación y preservación del cerdo negro mallorquín, una raza autóctona que llegó a estar en peligro de extinción. Su modelo integra tradición ganadera, producción propia e innovación gastronómica, convirtiéndose en un ejemplo de defensa del patrimonio agroalimentario de Mallorca.
- Grup d’Empreses Roig. Empresa familiar mallorquina con más de 70 años de trayectoria en el sector del transporte y la movilidad. Fundada en 1953 por Rafel Roig y continuada por su familia, se ha consolidado como un referente del transporte en Mallorca, destacando por su modelo de proximidad, la calidad del servicio y el compromiso con el territorio.
- Pere Sampol (a título póstumo). Por su trayectoria política e institucional en defensa de la lengua, el territorio y un modelo económico sostenible para Baleares. Fue conseller insular y vicepresidente del Govern balear, y falleció el pasado año tras una larga enfermedad.
- Antònia Matamalas (a título póstumo). Referente de la defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad en Mallorca. Su trayectoria ha estado marcada por el compromiso social y la lucha por avanzar hacia una sociedad más igualitaria.
- Cucorba. Por una trayectoria de cincuenta años dedicada a la animación infantil y al entretenimiento familiar en Mallorca. La compañía ha formado parte de la infancia de diversas generaciones de mallorquines y se ha convertido en todo un referente de la cultura popular y de la animación en la isla. Este año se despide de los escenarios después de medio siglo de trayectoria.
- Dr. Miguel José Deyà Bauzà. Por su labor histórica y científica vinculada a la divulgación de la cultura y la lengua propias. Su trayectoria ha contribuido a preservar y difundir el patrimonio cultural mallorquín.
- Montserrat Pons i Boscana. Desde Son Mut Nou, por su labor pionera en el estudio, preservación y promoción de las higueras y de sus productos derivados. Su trayectoria representa un ejemplo de defensa del patrimonio agrícola y ambiental de Mallorca.
- Federació Balear de Tir de Fona. Por su labor de preservación y promoción del tir de fona, una de las tradiciones deportivas más antiguas y singulares de Baleares. Desde su fundación en 1984, ha impulsado competiciones, actividades escolares e iniciativas internacionales para mantener viva esta actividad autóctona.
- Tomeu Penya. Cantautor mallorquín de Vilafranca, por más de 45 años sobre los escenarios y por su contribución excepcional a la música y la cultura popular mallorquina. Con su voz y sus canciones se ha convertido en una de las figuras más queridas de la música balear.