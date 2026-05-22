El Consell nombra a Michael Douglas hijo adoptivo de Mallorca y a Rels B y Concha Buika, hijos predilectos, unas distinciones que se entregarán el próximo 12 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Diada de Mallorca.

La institución insular ha presentado este viernes las propuestas de personas y entidades que serán reconocidas con los Premios, Honores y Distinciones 2026, los máximos galardones del organismo presidido por Llorenç Galmés.

Con estos reconocimientos, el Consell quiere poner en valor trayectorias personales y colectivas que han contribuido a Mallorca desde ámbitos tan diversos como la cultura, la educación, el deporte, la solidaridad, la empresa o la defensa del patrimonio.

El conseller de Presidencia, Antoni Fuster, ha asegurado que «Mallorca es lo que es gracias a su gente. A la gente de aquí y también a aquella que ha querido esta tierra como propia y ha ayudado a hacerla crecer». Fuster ha destacado que estos galardones reconocen a personas que «cada una, desde su ámbito, contribuye a hacer de esta tierra lo que es hoy, una Mallorca construida entre todos, con compromiso y estima».

La institución insular explica en un comunicado que durante el mes de marzo abrió un proceso participativo para que ciudadanía, entidades y ayuntamientos pudieran presentar candidaturas y propuestas. Asimismo, se ha convocado la Junta de Portavoces, con representación de todos los grupos políticos, con el objetivo de garantizar el consenso institucional en torno a unos galardones que representan a toda la sociedad mallorquina. Las candidaturas serán elevadas al pleno ordinario del próximo 11 de junio para su ratificación definitiva.

Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Mallorca

Rels B es un cantante, compositor y productor musical mallorquín, considerado uno de los principales exponentes de la música urbana en castellano. Con una trayectoria internacional consolidada, ha llevado el nombre de Mallorca por todo el mundo y se ha convertido en el artista español más escuchado fuera del país en Spotify.

Concha Buika atesora una destacada trayectoria artística internacional. Cantante y compositora reconocida mundialmente, fue distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 y es una de las voces más singulares y reconocidas surgidas de Mallorca.

Hijo Adoptivo de Mallorca

Michael Douglas. Por su arraigo a Mallorca y a la sierra de Tramuntana durante cerca de cuatro décadas. El actor impulsa actualmente el proyecto Regenera Deià, una iniciativa centrada en la restauración de ecosistemas, la recuperación de usos tradicionales del suelo y la revitalización social y cultural del municipio.

Premis Jaume II

Encesa pels Drets Humans. Coincidiendo con el décimo aniversario del encendido de torres, atalayas y talayots por los derechos humanos, por su labor de sensibilización social y defensa de los derechos humanos a través de una iniciativa que se ha convertido en un símbolo de compromiso colectivo.

Coincidiendo con el décimo aniversario del encendido de torres, atalayas y talayots por los derechos humanos, por su labor de sensibilización social y defensa de los derechos humanos a través de una iniciativa que se ha convertido en un símbolo de compromiso colectivo. I sabel Calero. Deportista mallorquina especializada en trail running y kilómetro vertical, por su destacada trayectoria deportiva nacional. Nacida en Santa Margalida, se ha consolidado como una de las referentes de las carreras de montaña.

Deportista mallorquina especializada en trail running y kilómetro vertical, por su destacada trayectoria deportiva nacional. Nacida en Santa Margalida, se ha consolidado como una de las referentes de las carreras de montaña. Bar Bosch. Emblemático establecimiento de Palma que este año cumple 90 años de historia. Conocido por ser el creador de las populares llagostes de llonguet, forma parte de la memoria gastronómica y social de Mallorca y se ha visto marcado recientemente por la pérdida de su copropietario Joan Suau, figura clave del negocio familiar.

Emblemático establecimiento de Palma que este año cumple 90 años de historia. Conocido por ser el creador de las populares llagostes de llonguet, forma parte de la memoria gastronómica y social de Mallorca y se ha visto marcado recientemente por la pérdida de su copropietario Joan Suau, figura clave del negocio familiar. Gremi de Margers de Mallorca. Por su labor fundamental en la preservación de la piedra en seco y del patrimonio cultural de la sierra de Tramuntana. Su trabajo ha contribuido al reconocimiento y profesionalización del oficio, culminando con la creación de una nueva titulación oficial de formación profesional vinculada a la construcción en piedra en seco.

Por su labor fundamental en la preservación de la piedra en seco y del patrimonio cultural de la sierra de Tramuntana. Su trabajo ha contribuido al reconocimiento y profesionalización del oficio, culminando con la creación de una nueva titulación oficial de formación profesional vinculada a la construcción en piedra en seco. Museu Etnográfico Campos. Por su labor de recuperación y conservación de miles de piezas vinculadas a los oficios tradicionales y a la vida rural mallorquina. El museo se ha convertido en un espacio de referencia para entender la historia y las raíces culturales de Mallorca.

Por su labor de recuperación y conservación de miles de piezas vinculadas a los oficios tradicionales y a la vida rural mallorquina. El museo se ha convertido en un espacio de referencia para entender la historia y las raíces culturales de Mallorca. ASNIMO. Coincidiendo con su 50 aniversario, por su trayectoria pionera en la atención y apoyo a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Fundada en 1976, es una entidad de referencia social en Mallorca y una de las primeras especializadas de España.

Coincidiendo con su 50 aniversario, por su trayectoria pionera en la atención y apoyo a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Fundada en 1976, es una entidad de referencia social en Mallorca y una de las primeras especializadas de España. Colegio Madre Alberta. Por su destacada labor educativa y formativa a lo largo de su historia, contribuyendo a la educación integral de miles de alumnos y convirtiéndose en un centro de referencia dentro del ámbito educativo mallorquín.

Por su destacada labor educativa y formativa a lo largo de su historia, contribuyendo a la educación integral de miles de alumnos y convirtiéndose en un centro de referencia dentro del ámbito educativo mallorquín. Regimiento de Infantería Palma 47. Unidad histórica del Ejército de Tierra español con base en el acuartelamiento Jaume II de Palma. A lo largo de su trayectoria ha participado en misiones internacionales de paz en territorios como Bosnia, Kosovo o Irak, destacando por su vocación de servicio.

Unidad histórica del Ejército de Tierra español con base en el acuartelamiento Jaume II de Palma. A lo largo de su trayectoria ha participado en misiones internacionales de paz en territorios como Bosnia, Kosovo o Irak, destacando por su vocación de servicio. Joan Mas i Vives. Crítico literario, filólogo y escritor mallorquín, por su aportación al panorama teatral de Mallorca. Como presidente de la Fundació Teatre del Mar, ha desarrollado una importante labor de promoción de las artes escénicas.

Medallas de Honor y Gratitud de Mallorca