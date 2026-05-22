Es lo más buscado del verano en Decathlon y los más previsores ya están empezando a comprarlo antes de que se acabe

Con la llegada del buen tiempo y las vacaciones cada vez más cerca, hay un producto que se está convirtiendo en uno de los más buscados en Decathlon. Se trata de la mesa de ping pong exterior plegable Pongori PPT 500.2, un artículo que muchos clientes ya están empezando a comprar antes de que llegue el verano y aumente todavía más la demanda. Son muchos los usuarios que recomiendan adelantarse para evitar quedarse sin stock, especialmente después de que varios productos similares se agotaran rápidamente el verano pasado.

Esta mesa se ha convertido en una de las grandes apuestas de los que buscan montar una zona de ocio en jardines, terrazas amplias o casas de vacaciones. Y es que cada vez son más las familias que quieren tener alternativas de entretenimiento en casa para reuniones con amigos, barbacoas o tardes al aire libre sin depender de planes fuera. El ping pong vive además un nuevo momento de popularidad gracias a su mezcla de deporte y diversión, algo que ha disparado las ventas de mesas en los últimos meses.

Uno de los aspectos que más está llamando la atención es que se trata de una mesa pensada para exterior, algo importante teniendo en cuenta las altas temperaturas y el uso intensivo que suelen tener este tipo de productos durante el verano. La Pongori PPT 500.2 cuenta con tableros resistentes a la intemperie y a los rayos UV, además de una estructura robusta preparada para aguantar el uso frecuente. También incorpora ruedas grandes para moverla con facilidad y un sistema de plegado rápido que permite guardarla ocupando bastante menos espacio cuando no se utiliza.

La mesa de ping pong perfecta de Decathlon

Otro detalle que muchos compradores valoran es que permite plegar uno de los tableros para jugar en solitario, algo muy útil para practicar sin necesidad de otra persona. Además, las patas son regulables para adaptarse mejor a distintos tipos de suelo, desde jardines hasta terrazas o patios con pequeñas irregularidades. La mesa tiene tamaño oficial y ofrece un rebote bastante sólido gracias a su tablero de melamina de 4 milímetros, una característica que suele marcar diferencias frente a modelos más básicos o baratos.

Esta mesa cuetsa 399,99 euros en Decathlon y muchos aficionados consideran que tiene una relación calidad-precio bastante competitiva dentro de este tipo de productos. Las mesas de ping pong exteriores de marcas conocidas suelen superar fácilmente los 600 o incluso los 1.000 euros cuando buscan resistencia, estabilidad y buenas sensaciones de juego. De hecho, varios modelos similares disponibles actualmente en el mercado tienen precios muy superiores, especialmente en gamas preparadas para uso exterior.

También influye mucho el hecho de que Decathlon haya conseguido posicionarse como una de las cadenas más buscadas cuando llega el verano y aparecen productos relacionados con ocio, deporte y jardín. En los últimos años ya ocurrió con piscinas desmontables, barbacoas, tumbonas o material de camping, artículos que terminaron agotándose en cuestión de semanas debido a la alta demanda. Ahora todo apunta a que esta mesa de ping pong seguirá el mismo camino…