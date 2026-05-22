10.000 cirugías y 200.000 consultas aplazadas: la gestión de la huelga de Mónica García castiga a los madrileños

La gestión de Mónica García de la huelga de médicos iniciada en diciembre del año pasado ha provocado que se hayan suspendido más de 10.000 cirugías y más de 200.000 consultas médicas sólo en la Comunidad de Madrid, según denuncia la Consejería de Sanidad. La consejera, Fátima Matute, ha cifrado en 15,7 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña que ha tenido esta huelga médica.

En los 26 días de paro laboral médico en estos seis meses se han suspendido 10.022 cirugías, 205.578 consultas médicas y 21.127 pruebas diagnósticas, cifras que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha calificado como el resultado de «la peor huelga médica indefinida» que ha afrontado jamás una titular de Sanidad. En su opinión, Mónica García está «inhabilitada para gobernar» y debería atender las reivindicaciones del colectivo médico —centradas en un Estatuto Marco propio y mejoras laborales— en lugar de, según sus palabras, «estar viajando por el mundo».

Matute ha advertido además de que la situación seguirá agravándose: la acumulación de intervenciones y consultas aplazadas aumentará la presión sobre los profesionales sanitarios e incrementará las listas de espera. Aun así, la consejera ha defendido la solidez del sistema madrileño, que mantiene una espera media de 46,6 días para una operación, tres veces inferior a la media nacional, situada en 121 días.

La responsable regional también ha cargado contra los «anuncios vacíos» de la ministra, en alusión a la reciente propuesta de ampliar la edad de inclusión en el cribado de cáncer de mama. «Eso ya lo hemos hecho las comunidades autónomas hace mucho tiempo; hace siete meses en la Comunidad de Madrid», ha subrayado Matute, instando a García a financiar ese tipo de programas con fondos estatales.

Los médicos madrileños afrontan actualmente su cuarta semana de paros indefinidos intermitentes, con una nueva convocatoria prevista para mediados de junio, tras las movilizaciones de febrero, marzo y abril. A nivel nacional, la huelga está respaldada por más de 175.000 médicos de toda España, convocados por una coalición de sindicatos que incluye a CESM, SMA, Metges de Catalunya, Amyts, el Sindicato Médico de Euskadi y O’MEGA.

En Madrid, el Comité de Huelga está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME, y la convocatoria afecta a todos los facultativos de la región: Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR y profesionales de centros como la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Gómez Ulla y los hospitales vinculados al Sermas. Los organizadores han denunciado los servicios mínimos impuestos por la Administración por considerarlos «abusivos».