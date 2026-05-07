Mónica García traga con la OMS para acoger el crucero con hantavirus: forma parte de su Consejo Ejecutivo
La ministra accedió el año pasado a un puesto relevante en el organismo sanitario internacional
El crucero de lujo con un brote de hantavirus llegará en tres días al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, según ha confirmado el Gobierno este miércoles. El brote ha dejado, hasta el momento, tres fallecidos, además de tres personas sintomáticas, una de ellas en situación crítica. La decisión de España se produjo tras una petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que la ministra de Sanidad, Mónica García, forma parte desde el año pasado como miembro de su Consejo Ejecutivo. García ha defendido la acogida del barco y ha asegurado que «el proceso de auxilio y repatriación no va a suponer ningún riesgo para la población» porque «España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos todas las capacidades para mantener la protección de la salud pública como nos merecemos».
Por petición de la OMS
«La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera a las Islas Canarias y que fuera España, el país con el puerto más cercano en el marco del Reglamento Sanitario Internacional para atender la situación», ha expuesto Mónica García, en rueda de prensa junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En la misma línea, Marlaska ha defendido que la decisión de que el barco llegue a Canarias parte de la petición de la OMS, que considera a España el país con el puerto más cercano «con las capacidades técnicas plenas para asumir una emergencia de estas características», ha trasladado.
Esta decisión también se ha tomado «por humanidad y por razones éticas y morales», según ha expresado el ministro del Interior, señalando que en el barco viajan más de 140 personas, de los cuales 14 son ciudadanos españoles, que se están enfrentando a una «situación sanitaria grave» y «necesitan ayuda».
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado la decisión y ha defendido que el pueblo de Canarias «se merece» respeto, «información» y «lealtad institucional».
Clavijo ha asegurado que no ha recibido información sobre el acuerdo entre la OMS y el Gobierno, y ha solicitado una reunión urgente a Pedro Sánchez.
«No hemos tenido ningún contacto y nos hubiese gustado que el Gabinete o el propio presidente nos hubiese permitido asistir a la reunión de coordinación. Entendemos que hay un respeto y una lealtad institucional y en este caso no se puede dar por sentado excluyendo a una comunidad autónoma que probablemente tenga algo que decir y opinar al respecto de ese acuerdo que seguimos desconociendo», ha afirmado.
En el barco hay 149 personas a bordo, de 23 nacionalidades diferentes. De ellos, 88 son pasajeros y 61 tripulantes.
Miembro de la OMS
Desde el Partido Popular se ha reclamado que el presidente del Gobierno aparte a la ministra de Sanidad de la gestión de la crisis del hantavirus.
«Nos preocupa que la persona que tiene que ponerse al frente sea quien tiene a la sanidad pública en contra por su incapacidad de gestión», ha afirmado el vicesecretario autonómico del PP, Elías Bendodo.
En mayo del año pasado, Mónica García fue nombrada como nuevo miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un acto en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
«Para España es un inmenso honor volver a formar parte de este órgano de gobierno después de más de 20 años», enfatizó la ministra en el acto de asunción del cargo.
«Este nombramiento es, por tanto, no sólo una enorme responsabilidad, sino también una oportunidad para redoblar el compromiso de España con la OMS, justo cuando otros optan por cerrarle la puerta. Un compromiso por la salud pública, la evidencia científica y la certeza de que nadie se salva hasta que todo el mundo esté a salvo», afirmó también. Además, enfatizó el acuerdo de pandemias asegurando que España había trabajado «sin estridencias, con lealtad a todos los interlocutores, y ayudando a acercar posturas entre el norte y el sur global».
El Consejo Ejecutivo de la OMS está integrado por 34 miembros técnicamente cualificados en el ámbito de la salud. Sus miembros se eligen para un mandato de tres años. El Consejo celebra dos reuniones anuales. La primera, de mayor envergadura, tiene lugar en enero. En ella se define el orden del día de la Asamblea de la Salud y se votan resoluciones que posteriormente serán presentadas ante dicha Asamblea. La segunda reunión, más breve y de carácter administrativo, se celebra en mayo, inmediatamente después de la Asamblea de la Salud, el órgano decisorio supremo de la OMS.