Mónica García traga con la OMS para acoger el crucero con hantavirus: forma parte de su Consejo Ejecutivo

«La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera a las Islas Canarias y que fuera España, el país con el puerto más cercano en el marco del Reglamento Sanitario Internacional para atender la situación», ha expuesto Mónica García, en rueda de prensa junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En la misma línea, Marlaska ha defendido que la decisión de que el barco llegue a Canarias parte de la petición de la OMS, que considera a España el país con el puerto más cercano «con las capacidades técnicas plenas para asumir una emergencia de estas características», ha trasladado.

Esta decisión también se ha tomado «por humanidad y por razones éticas y morales», según ha expresado el ministro del Interior, señalando que en el barco viajan más de 140 personas, de los cuales 14 son ciudadanos españoles, que se están enfrentando a una «situación sanitaria grave» y «necesitan ayuda».

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado la decisión y ha defendido que el pueblo de Canarias «se merece» respeto, «información» y «lealtad institucional».

Clavijo ha asegurado que no ha recibido información sobre el acuerdo entre la OMS y el Gobierno, y ha solicitado una reunión urgente a Pedro Sánchez.

«No hemos tenido ningún contacto y nos hubiese gustado que el Gabinete o el propio presidente nos hubiese permitido asistir a la reunión de coordinación. Entendemos que hay un respeto y una lealtad institucional y en este caso no se puede dar por sentado excluyendo a una comunidad autónoma que probablemente tenga algo que decir y opinar al respecto de ese acuerdo que seguimos desconociendo», ha afirmado.

En el barco hay 149 personas a bordo, de 23 nacionalidades diferentes. De ellos, 88 son pasajeros y 61 tripulantes.

Miembro de la OMS

Desde el Partido Popular se ha reclamado que el presidente del Gobierno aparte a la ministra de Sanidad de la gestión de la crisis del hantavirus.

«Nos preocupa que la persona que tiene que ponerse al frente sea quien tiene a la sanidad pública en contra por su incapacidad de gestión», ha afirmado el vicesecretario autonómico del PP, Elías Bendodo.

En mayo del año pasado, Mónica García fue nombrada como nuevo miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un acto en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.