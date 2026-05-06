Hantavirus y posible destino del crucero a Canarias, en directo | Qué se sabe, síntomas, tratamiento y última hora de los contagios hoy

El Gobierno español ha confirmado que permitirá la llegada a Canarias del crucero afectado por un brote de hantavirus, tras la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el Ministerio de Sanidad, la decisión responde a una «obligación legal y moral» de atender a los pasajeros, entre los que hay ciudadanos españoles.

Esta medida ha provocado el rechazo frontal de Fernando Clavijo, presidente de Canarias, quien denuncia una «deslealtad institucional» por parte del Estado al cambiar el protocolo sin informes técnicos que lo avalen. Clavijo cuestiona por qué no se evacúa a los afectados directamente desde Cabo Verde a sus países de origen y advierte que la comunidad solo dispone de una cama de alto requerimiento para este tipo de virus, por lo que ha exigido una reunión urgente con Pedro Sánchez para reconsiderar el traslado.

El barco, el MV Hondius, se encuentra actualmente en Cabo Verde y tardará entre tres y cuatro días en llegar al archipiélago canario. Aún no se ha definido si el desembarco se realizará en Gran Canaria o Tenerife. La OMS ha señalado que Cabo Verde no dispone de los recursos necesarios para gestionar la situación, por lo que consideran que Islas Canarias es el lugar más cercano con capacidad para atender a los afectados.

La llegada del crucero activa un dispositivo sanitario especial en el archipiélago, donde se preparan medidas de control, aislamiento y atención médica para gestionar la situación con seguridad.

Casos sospechosos y tres fallecidos

El brote de hantavirus detectado a bordo deja ya siete casos sospechosos, incluidos tres fallecidos. Entre los afectados hay:

Un paciente en estado grave ingresado en una UCI en Sudáfrica

Dos personas con síntomas activos

Un contacto estrecho de uno de los fallecidos

Las autoridades sanitarias siguen monitorizando la situación para evitar nuevos contagios.