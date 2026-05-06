Hantavirus y posible destino del crucero a Canarias, en directo | Qué se sabe, síntomas, tratamiento y última hora de los contagios hoy
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, los pasajeros contagiados y la llegada del barco a Canarias por recomendación de la OMS
Qué es el hantavirus: cómo se contagia y síntomas de la enfermedad tras el brote en un crucero en el Atlántico
El Gobierno español ha confirmado que permitirá la llegada a Canarias del crucero afectado por un brote de hantavirus, tras la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el Ministerio de Sanidad, la decisión responde a una «obligación legal y moral» de atender a los pasajeros, entre los que hay ciudadanos españoles.
Esta medida ha provocado el rechazo frontal de Fernando Clavijo, presidente de Canarias, quien denuncia una «deslealtad institucional» por parte del Estado al cambiar el protocolo sin informes técnicos que lo avalen. Clavijo cuestiona por qué no se evacúa a los afectados directamente desde Cabo Verde a sus países de origen y advierte que la comunidad solo dispone de una cama de alto requerimiento para este tipo de virus, por lo que ha exigido una reunión urgente con Pedro Sánchez para reconsiderar el traslado.
El barco, el MV Hondius, se encuentra actualmente en Cabo Verde y tardará entre tres y cuatro días en llegar al archipiélago canario. Aún no se ha definido si el desembarco se realizará en Gran Canaria o Tenerife. La OMS ha señalado que Cabo Verde no dispone de los recursos necesarios para gestionar la situación, por lo que consideran que Islas Canarias es el lugar más cercano con capacidad para atender a los afectados.
La llegada del crucero activa un dispositivo sanitario especial en el archipiélago, donde se preparan medidas de control, aislamiento y atención médica para gestionar la situación con seguridad.
Casos sospechosos y tres fallecidos
El brote de hantavirus detectado a bordo deja ya siete casos sospechosos, incluidos tres fallecidos. Entre los afectados hay:
- Un paciente en estado grave ingresado en una UCI en Sudáfrica
- Dos personas con síntomas activos
- Un contacto estrecho de uno de los fallecidos
Las autoridades sanitarias siguen monitorizando la situación para evitar nuevos contagios.
Autoridad Portuaria en Tenerife no tiene por ahora «ningún tipo de petición» para el atraque del crucero
Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, confirma que no existe «ningún tipo de petición previa» para el atraque del buque. Aclara que, de producirse, no se autorizaría sin el permiso de Capitanía Marítima y Sanidad Exterior, quienes «marcarían las pautas» sobre «dónde y en qué condiciones» se realizaría. Suárez lamenta la «falta de información» que genera una «alarma injustificada», pues asegura que «todavía no sabemos absolutamente nada». Afirma que la isla está «más que preparada» y que habría un margen de dos días para organizar el dispositivo si el barco parte hacia Tenerife.
Clavijo señala que Sánchez prometió llamarle «cuando tenga un momento» y el Gobierno asegura que está en contacto con él
El Gobierno afirma mantener un contacto «permanente» y suministrar información «en tiempo real» a Canarias sobre el crucero con hantavirus. Sin embargo, Fernando Clavijo, el presidente canario, denuncia una «ausencia» de explicaciones oficiales por parte de la ministra de Sanidad y ha contactado directamente con Pedro Sánchez, quien le ha prometido llamarle «cuando tenga un momento a lo largo del día».
UGT exige la vuelta a Canarias de los ‘buques hospital’ y advierte de «desamparo sanitario marítimo» en las islas
UGT Canarias denuncia la «ausencia total» de buques hospital en las islas, a pesar de que el ‘Esperanza del Mar’ y el ‘Juan de la Cosa’ están matriculados en el archipiélago. El sindicato afirma que esta «situación de desamparo sanitario marítimo se ha visto dramáticamente expuesta» por la crisis del hantavirus. Critican como «inaceptable» la deslocalización de estos medios y «exigen a la Administración del Estado» que restituya su operatividad de forma urgente. Advierten que «no podemos esperar a que ocurra una tragedia sanitaria» para disponer de unos recursos que, por seguridad y lógica, «deberían estar aquí».
«En curso» la evacuación de tres afectados en Cabo Verde hacia Europa
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que la evacuación médica de tres personas del crucero MV Hondius ya está «en curso» en Cabo Verde. Se trata de dos tripulantes enfermos y un contacto estrecho, quienes se encuentran en estado estable (uno de ellos asintomático).
El operativo, detallado por la representante de la OMS Ann Lindstrand, consiste en desembarcar a los afectados en el puerto de Praia para trasladarlos en ambulancia al aeropuerto Nelson Mandela, desde donde serán evacuados en avión hacia Europa. Esta maniobra busca estabilizar la situación sanitaria a bordo antes de que el buque inicie su travesía hacia las Islas Canarias, donde el Hospital de La Candelaria en Tenerife ya se prepara como centro de referencia para recibir a otros pacientes críticos, incluido el médico de la embarcación.
Un pasajero infectado por hantavirus está siendo tratado en Suiza
El Gobierno de Suiza ha informado que un hombre infectado con hantavirus está recibiendo tratamiento médico en Zúrich. El paciente fue pasajero del crucero MV Hondius y regresó a territorio suizo tras haber estado a bordo del buque donde se originó el brote. Las autoridades suizas han lanzado un mensaje de tranquilidad, asegurando que actualmente no existe peligro para la población del país.
El PP califica de «inaceptable» la gestión del Gobierno y exige claridad informativa
Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, ha criticado duramente la «confusión» generada por el Gobierno de Sánchez en torno a la crisis del crucero MV Hondius. A través de sus redes sociales, Fúnez ha tildado de «inaceptable» la falta de transparencia y ha exigido una comunicación «concreta y constante». Aunque ha mostrado su apoyo a los 14 españoles a bordo y al resto de afectados, ha condicionado la calma social a la recepción de información técnica veraz.
Sánchez preside una reunión de urgencia en Moncloa para coordinar la acogida del crucero
Pedro Sánchez encabeza este miércoles a las 11:30 horas un comité de seguimiento en el Palacio de la Moncloa para organizar la llegada a Canarias del crucero. En el encuentro participan los ministros de Sanidad, Interior, Transportes y Política Territorial.
Illa pide «serenidad» y apoya la gestión de Sanidad sobre el crucero con hantavirus
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestado su respaldo total a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España respecto a la escala del crucero MV Hondius en Canarias, subrayando que «no debemos asustarnos«. El ex ministro de Sanidad ha apelado a actuar «de la mano de la ciencia». Illa ha confirmado que el Govern mantiene contacto directo con los cinco residentes en Cataluña que viajan a bordo, asegurando que todos se encuentran en buen estado de salud y en condiciones adecuadas.
Clavijo revela contradicciones en el protocolo y cuestiona la urgencia del traslado a Canarias
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha elevado su nivel de exigencia hacia el Gobierno central al solicitar formalmente los informes técnicos que justifiquen el repentino cambio de criterio sobre el crucero MV Hondius. Según ha revelado Clavijo, la ministra de Sanidad le garantizó inicialmente que el protocolo acordado consistía en la evacuación de los infectados en aviones medicalizados desde Cabo Verde a Países Bajos, país hacia el que también debía dirigirse el buque al no existir una emergencia médica que justificara su desembarco en las islas.
Clavijo ha cuestionado qué ha ocurrido para que Sanidad aceptara una supuesta «petición de auxilio» de Países Bajos sin aportar documentación que la sustente. Además, el presidente canario ha puesto en duda la coherencia de la alerta internacional al señalar que el Gobierno de Cabo Verde califica la situación como de «riesgo bajo», contradiciendo la versión de la OMS, y ha reprochado que se pretenda someter a los pasajeros a un viaje de tres días y 900 millas cuando la intervención médica podría realizarse con plenas garantías en Praia.
Clavijo exige a Sánchez reconsiderar el traslado del crucero por falta de seguridad y propone alternativas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez para frenar el traslado a las islas del crucero afectado por el brote de hantavirus, mostrando su total disposición para viajar desde Bruselas a Madrid de inmediato. Señala que esta decisión «no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias».
Clavijo ha cuestionado abiertamente por qué no se procede a la evacuación directa de los pasajeros a sus países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, en Cabo Verde, donde el buque se encuentra actualmente.
El hospital de La Candelaria en Tenerife atenderá al médico del crucero afectado por hantavirus
El Ministerio de Sanidad ha designado oficialmente a la isla de Tenerife como el centro de referencia para la gestión sanitaria del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. Como primera medida de urgencia, el médico de a bordo, que se encuentra entre los contagiados, será evacuado en breve mediante un avión especializado hasta el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife.
Clavijo señala la falta de comunicación de Sanidad: «La ministra tiene dos mensajes míos sin respuesta»
Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, ha elevado el tono de su queja contra el Ministerio de Sanidad al revelar que la ministra Mónica García no ha respondido a sus últimos dos mensajes de contacto. Clavijo ha insistido en que se debe respetar el acuerdo inicial y ha alertado sobre la limitación de recursos técnicos en el archipiélago, señalando que solo disponen «de una cama con los requisitos específicos necesarios para tratar este tipo de virus». A su vez, ha urgido a recibir información detallada y profesional.
El ornitólogo Ricardo Hevia, identificado como el gallego a bordo del crucero con hantavirus
Ricardo Hevia, un reconocido ornitólogo natural de Cariño (A Coruña), ha sido identificado como el ciudadano gallego que viaja a bordo del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus que ya ha causado tres fallecimientos. Según ha confirmado la Consellería de Sanidad, Hevia se encuentra actualmente asintomático tras haber embarcado el pasado 1 de abril en Ushuaia para una expedición de 34 noches destinada a documentar aves pelágicas en enclaves remotos del Atlántico Sur.
Clavijo rechaza el atraque del crucero en Canarias y exige una reunión urgente con Sánchez por «deslealtad»
Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, ha manifestado su rotunda oposición a que el crucero afectado por hantavirus haga escala en las islas, solicitando un encuentro inmediato con Pedro Sánchez ante lo que considera una decisión carente de «criterio técnico». Clavijo ha denunciado una grave «deslealtad institucional» y falta de profesionalidad por parte del Gobierno de España y de la ministra de Sanidad, Mónica García, al no haber trasladado información suficiente que garantice la seguridad de la población canaria ni las razones del acuerdo con la OMS.
Pese a que España ha aceptado oficialmente la escala tras las peticiones internacionales para gestionar la atención sanitaria bajo protocolos estrictos, el presidente autonómico ha insistido en que no permitirá la entrada del buque mientras no existan garantías plenas y una comunicación transparente entre administraciones.
Sanidad elige Tenerife para el desembarco por su capacidad hospitalaria
El Ministerio de Sanidad ha designado la isla de Tenerife como el punto de desembarco del crucero MV Hondius en el marco de un acuerdo de auxilio con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La elección de esta isla responde a que cuenta con dos centros sanitarios de primer nivel: el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias (HUC), infraestructuras necesarias para garantizar una atención especializada en caso de complicaciones.
No obstante, esta decisión ha generado sorpresa y malestar en el Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo, debido al inesperado cambio de criterio del Ministerio; hasta hace apenas unas horas, la información oficial indicaba que no se realizaría escala en las islas españolas si no aparecían nuevos síntomas durante la navegación desde Cabo Verde.
Otros dos afectados por hantavirus serán trasladados a Alemania y Países Bajos
España acogerá al médico afectado de hantavirus en el crucero de lujo aunque, de momento, el avión no ha despegado porque se ha cancelado el vuelo. Otro miembro de la tripulación, que requiere también atención médica urgente, y un pasajero relacionado con el huésped fallecido el 2 de mayo, esperan también a ser evacuados, aunque con destino Países Bajos y Alemania, respectivamente, a través de dos aeronaves especializadas.
El riesgo para España es «muy bajo»
Según el Ministerio de Sanidad, aun cuando se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias. «El riesgo para la población española se considera muy bajo», ha dicho el departamento ministerial.
Cancelan el vuelo que iba a trasladar a Canarias al médico infectado de hantavirus en el crucero
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha revelado en una entrevista en La mirada crítica de Telecinco que el vuelo que iba a trasladar a las islas al médico infectado de hantavirus en el crucero de lujo que se encuentra en Cabo Verde ha sido cancelado. De momento se desconoce si viajará en otro vuelo y cuándo lo hará.
El Gobierno cede ante la OMS y los pasajeros del crucero con hantavirus desembarcarán en Canarias
El Gobierno cede ante la OMS «por obligación legal y moral» y acogerá al barco del brote de hantavirus en Canarias. Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad en un comunicado. El puerto en el que desembarcarán, en Gran Canaria o Tenerife, no ha sido definido y tardarán unos tres o cuatro días en llegar.
La presidenta del Cabildo de Tenerife manifiesta su «rechazo frontal» ante la llegada del crucero
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, ha expresado el «rechazo frontal y absoluto» del Cabildo ante la llegada del MV Hondius, criticando que la noticia se haya conocido «a través de los medios de comunicación». Denuncia que la decisión ha sido tomada de «forma unilateral por el Gobierno» central, sin garantías suficientes ni comunicación previa. Dávila sostiene que la atención a los afectados «se podría hacer perfectamente en Cabo Verde» y asegura que el traslado a las islas no responde a criterios técnicos, sino que «obedece a una decisión política» que «no se justifica en decisiones sanitarias y técnicas».