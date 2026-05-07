¿Cuánto cuesta un viaje en el crucero MV Hondius? Hasta 30.000 euros por pasaje en el barco del hantavirus

En los últimos días, el nombre del crucero MV Hondius se ha convertido en popular debido al brote de hantavirus que se ha producido en él y que ya ha dejado varios fallecidos en una lista que sigue subiendo con el paso de los días. Lo que se suponía que sería un viaje para recordar durante toda la vida, se ha convertido en una pesadilla para todos los viajeros que van en él, siendo evacuados los enfermos y manteniéndose encerrados los que parecen asintomáticos. Este es un crucero de lujo para un tipo de viajes que pueden costar hasta casi 30.000 euros, en los que la aventura se mezcla con la buena comida y las comodidades en alta mar.

Los pasajeros comenzaron su viaje de ensueño hace más de un mes, partiendo el 20 de marzo desde Ushuaia, el conocido comúnmente como ‘fin del mundo’, puesto que es la ciudad más al sur del planeta y la más cercana a la Antártida. Los primeros signos de personas enfermas comenzaron a llegar a los pocos días, teniendo que evacuar a los afectados y confinando a los que todavía permanecen dentro. Este viaje lo organiza la empresa Oceanwide Expeditions, que está especializada en acudir a lugares recónditos, siendo los cruceros polares su gran atracción. El nombre del barco se lo debe a Jodocus Hondius, un conocido cartógrafo del siglo XVII, y los viajeros pueden visitar lugares a los que muy pocos tienen acceso, aunque el precio es sólo unos de los requisitos necesarios para poder embarcarse.

¿Cuánto cuesta un pasaje en el crucero MV Hondius?

Revisando la web de Oceanwide Expeditions, es posible encontrar viajes por precios que empiezan por los 4.150 € y que se trata de un crucero de una semana por Islandia. A partir de ahí, los precios comienzan a subir a los casi 7.000 euros por nueve días en la isla de Spitsbergen, en Noruega.

Si lo que se busca es un plan alternativo para las vacaciones de verano, se puede visitar Groenlandia del 2 al 15 de agosto por 13.100 €. Si se quiere acudir en la segunda quincena del mes de agosto, el precio sube hasta los 14.900 € que cuesta el pasaje desde el 15 y hasta el 28 de agosto de 2026.

Hasta ahora hemos hablado de pasajes relativamente económicos, puesto que el precio sube según el tipo de habitación que se elija. El precio por viajar en la Gran suite con balcón privado sube hasta los 29.300 euros por persona, aunque puede bajar casi 10.000 euros si se prefiere un camarote menos lujoso.

La experiencia se completa con excursiones como buceo, viajes en helicóptero, senderismo por algunos de los lugares más inhóspitos del planeta o incluso acampar en mitad de la Antártida. Todo ello con un coste extra. Por eso, a los pasajeros se les pide estar en buena forma, puesto que efectúan actividades de riesgo y deben estar preparados para condiciones complicadas en muchos casos.

El MV Hondius puede recibir hasta 170 pasajeros, que se alojan en 80 camarotes. Todos ellos están atendidos por 57 personas en la tripulación, además de guías turísticos para las excursiones. También incluye un doctor, que en los últimos días ha sido protagonista por incluso haberse contagiado de hantavirus al tratar de ayudar a los enfermos, algunos de ellos ya fallecidos.

¿Qué tiene de especial el crucero en el que ha comenzado el brote de hantavirus?

Además de tener instalaciones de lujo y contar con comida preparada por chefs, su mayor ventaja es el tener un casco de 80 centímetros de grosor que le permite romper el hielo. Por ese motivo puede navegar por zonas como la Antártida, llegando a lugares a los que los barcos normales no podrían llegar.