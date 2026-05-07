Hantavirus en el MV Hondius, en directo: contagios, fallecidos y llegada del crucero a España

La crisis sanitaria a bordo del buque polar MV Hondius mantiene en alerta a las autoridades internacionales y a España. Tras varios días fondeado frente a las costas de Cabo Verde por el brote detectado entre pasajeros y tripulación, el crucero ya navega rumbo a Canarias después de que el Gobierno español aceptara recibirlo por motivos humanitarios y bajo supervisión de la OMS. La llegada está prevista para este fin de semana, en medio de una enorme expectación y con fuertes medidas de seguridad sanitaria preparadas para evitar cualquier riesgo de propagación.

La preocupación se centra en que los análisis realizados apuntan a la cepa Andes del hantavirus, considerada una de las variantes más peligrosas conocidas. A diferencia de otros hantavirus, que normalmente se transmiten por contacto con restos de roedores infectados, esta variante puede contagiarse entre personas en situaciones de contacto estrecho y prolongado. Aunque los expertos descartan que pueda convertirse en una pandemia similar al COVID-19 debido a su menor capacidad de expansión, sí advierten de su elevada mortalidad, que puede alcanzar hasta el 40% en los casos graves.

Tres fallecidos y varios contagios confirmados en el crucero MV Hondius

Hasta el momento, el balance oficial deja tres fallecidos confirmados y varios contagios detectados entre pasajeros que participaron en la expedición iniciada en Ushuaia, Argentina. Algunos pacientes críticos ya han sido evacuados en vuelos medicalizados hacia distintos países europeos, mientras el resto de ocupantes permanece aislado en sus camarotes bajo vigilancia médica constante. El barco continúa siendo desinfectado durante la travesía hacia territorio español.

La llegada del crucero también ha abierto un importante choque político y sanitario entre el Gobierno central y las autoridades canarias. Mientras desde Madrid se insiste en que existen protocolos de bioseguridad de máximo nivel y hospitales preparados para asumir cualquier caso, el Ejecutivo autonómico ha mostrado preocupación por el posible impacto sanitario y por la falta de información inicial sobre el operativo. Todo ello ha convertido al MV Hondius en uno de los episodios sanitarios internacionales más seguidos de las últimas semanas.