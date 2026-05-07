Hantavirus en el MV Hondius, en directo: contagios, fallecidos y llegada del crucero a España
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, los pasajeros contagiados y la llegada del barco a Canarias por recomendación de la OMS
La crisis sanitaria a bordo del buque polar MV Hondius mantiene en alerta a las autoridades internacionales y a España. Tras varios días fondeado frente a las costas de Cabo Verde por el brote detectado entre pasajeros y tripulación, el crucero ya navega rumbo a Canarias después de que el Gobierno español aceptara recibirlo por motivos humanitarios y bajo supervisión de la OMS. La llegada está prevista para este fin de semana, en medio de una enorme expectación y con fuertes medidas de seguridad sanitaria preparadas para evitar cualquier riesgo de propagación.
La preocupación se centra en que los análisis realizados apuntan a la cepa Andes del hantavirus, considerada una de las variantes más peligrosas conocidas. A diferencia de otros hantavirus, que normalmente se transmiten por contacto con restos de roedores infectados, esta variante puede contagiarse entre personas en situaciones de contacto estrecho y prolongado. Aunque los expertos descartan que pueda convertirse en una pandemia similar al COVID-19 debido a su menor capacidad de expansión, sí advierten de su elevada mortalidad, que puede alcanzar hasta el 40% en los casos graves.
Tres fallecidos y varios contagios confirmados en el crucero MV Hondius
Hasta el momento, el balance oficial deja tres fallecidos confirmados y varios contagios detectados entre pasajeros que participaron en la expedición iniciada en Ushuaia, Argentina. Algunos pacientes críticos ya han sido evacuados en vuelos medicalizados hacia distintos países europeos, mientras el resto de ocupantes permanece aislado en sus camarotes bajo vigilancia médica constante. El barco continúa siendo desinfectado durante la travesía hacia territorio español.
La llegada del crucero también ha abierto un importante choque político y sanitario entre el Gobierno central y las autoridades canarias. Mientras desde Madrid se insiste en que existen protocolos de bioseguridad de máximo nivel y hospitales preparados para asumir cualquier caso, el Ejecutivo autonómico ha mostrado preocupación por el posible impacto sanitario y por la falta de información inicial sobre el operativo. Todo ello ha convertido al MV Hondius en uno de los episodios sanitarios internacionales más seguidos de las últimas semanas.
Países Bajos vigila a los más de 300 pasajeros del vuelo al que subió la pasajera neerlandesa fallecida por hantavirus
Las autoridades sanitarias de Países Bajos mantienen bajo vigilancia a los más de 300 pasajeros del vuelo al que subió durante breve tiempo la pasajera neerlandesa de 69 años del crucero Hondius, que falleció posteriormente en Johannesburgo (Sudáfrica).
El avión donde se encontraba la persona afectada de Ámsterdam hizo escala en Valencia
El aparato que permanecía en Gran Canaria, donde estuvo una persona afectada por hantavirus que fue repatriada a Ámsterdam, salió posteriormente sin pasajeros ni pacientes a bordo, únicamente con la tripulación, realizando una escala técnica en Valencia para repostar antes de continuar rumbo a Róterdam. El afectado fue trasladado en un nuevo avión medicalizado.
La persona afectada por hantavirus que se encontraba en un avión en Canarias ha sido repatriada a Ámsterdam
Finalmente, la persona con sintomatología que se encontraba en un avión en Gran Canaria desde ayer ha sido trasladada a Ámsterdam en un nuevo avión medicalizado distinto al que inicialmente se encontraba en Gran Canaria.
En todo momento, el operativo se está desarrollando siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos, en coordinación con las autoridades competentes y la compañía responsable del traslado.
España tiene 8 puertos de emergencia sanitaria, pero con personal de guardia a 1,05 € la hora
El hantavirus no es, hoy por hoy, una amenaza masiva en Europa. Pero su mera existencia, su potencial letalidad y la ausencia de vacuna o tratamiento específico lo convierten en un indicador claro de hasta qué punto los sistemas sanitarios están —o no— preparados para responder a emergencias biológicas. En el caso de España, la respuesta, según profesionales del propio sistema, es inquietante: no lo está.
EEUU monitorea a los viajeros estadounidenses en cruceros tras el brote de hantavirus
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, ha informado de que está siguiendo de cerca la situación de los viajeros estadounidenses a bordo del crucero de lujo afectado por un brote de hantavirus.
El Gobierno admite que los nuevos contagios graves del crucero con hantavirus serán atendidos en las UCI de Canarias
El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que los nuevos contagios graves del crucero de hantavirus que apareciesen en los próximos días serían atendidos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de las Islas Canarias «por razones humanitarias«, según fuentes del Ministerio de Sanidad. «Los pasajeros extranjeros serán repatriados, salvo que su situación clínica lo impida», ha comunicado la cartera de Mónica García a través de un comunicado oficial.
España repatriará a todos los pasajeros asintomáticos
El Gobierno de España repatriará a sus países de origen a todos los pasajeros asintomáticos que permanecen a bordo del crucero MV Hondius una vez que el barco llegue a Tenerife.
Reino Unido prepara la repatriación de británicos del MV Hondius
El Gobierno de Reino Unido ha confirmado la nacionalidad británica de uno de los tres pacientes sospechosos de hantavirus evacuados del crucero MV Hondius a Países Bajos y está preparando la repatriación de sus restantes ciudadanos a bordo, que podrán regresar si siguen sin presentar síntomas una vez que el barco atraque en su próximo destino, aunque Londres ha querido señalar que «el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo«.
Qué es el hantavirus y por qué preocupa a nivel mundial
El hantavirus es un virus que se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados o sus excrementos, aunque algunas variantes pueden llegar a contagiarse entre personas en situaciones de contacto estrecho. En humanos puede provocar una enfermedad grave conocida como síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que afecta especialmente al sistema respiratorio y puede evolucionar de forma rápida si no se trata a tiempo. Aunque no es un virus de transmisión masiva como otros patógenos respiratorios, su elevada letalidad en determinados brotes y su aparición en contextos puntuales lo convierten en un motivo de vigilancia sanitaria internacional constante.
Las autoridades sanitarias de EEUU llaman a la calma
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos consideran que el riesgo de expansión del hantavirus relacionado con el MV Hondius es actualmente “muy bajo” para la población. Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aseguran que ya existe coordinación internacional para seguir la evolución del caso y recuerdan que esta variante requiere contacto estrecho para transmitirse entre personas. Además, subrayan que no hay evidencias de contagio a través de personas asintomáticas, un aspecto clave para contener la preocupación internacional.
Chile confirma decenas de casos de hantavirus
Las autoridades sanitarias de Chile han notificado 39 contagios de hantavirus desde comienzos de 2026, con un balance provisional de 13 fallecidos. Los datos reflejan un incremento importante de la mortalidad respecto al año pasado, ya que actualmente la tasa de letalidad ronda el 33%. La enfermedad sigue concentrándose especialmente en varias regiones del centro y sur del país, donde el virus es considerado endémico y mantiene vigilancia constante por parte de las autoridades sanitarias.
España activa un operativo especial ante la llegada del MV Hondius
Las autoridades españolas mantienen activado un operativo especial ante la llegada del buque, prevista para este fin de semana, mientras los cerca de 150 pasajeros permanecen aislados en sus camarotes bajo vigilancia médica. El brote, relacionado con la cepa Andes del hantavirus, deja ya tres fallecidos confirmados y varios casos bajo seguimiento internacional.
Última hora del crucero con hantavirus
El crucero polar MV Hondius continúa su travesía rumbo a Canarias tras abandonar las costas de Cabo Verde después de varios días bloqueado por la crisis sanitaria detectada a bordo.
Gobierno canario sigue «muy preocupado» y exige informes técnicos sobre el traslado del MV Hondius
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho este miércoles que en el Ejecutivo siguen «muy preocupados» tras la reunión técnica mantenida con el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para coordinar la llegada a Tenerife del crucero afectado por un brote de hantavirus procedente de Cabo Verde.
En una declaración difundida por el Gobierno regional ha comentado que en el encuentro se ha demostrado que ha habido una «decisión unilateral» por parte del Gobierno central hasta el punto de que mientras se celebraba la reunión «ha zarpado el barco y ya se dirige hacia la isla de Tenerife».
Cabello ha indicado que el Gobierno canario ha vuelto a mostrar su disconformidad con esa decisión y ha solicitado, sin éxito, que se le presentaran los informes y criterios técnicos que avalen que el crucero sea derivado hasta Tenerife.