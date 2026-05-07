Mapa del brote de hantavirus: ¿dónde están los contagiados y cuántas personas han fallecido?

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias. El barco, con 147 personas a bordo -14 de ellas españolas- se dirige a Canarias para hacer escala en Granadilla de Abona (Tenerife). Desde allí, los ciudadanos españoles serán trasladados en un avión militar al Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla; mientras que los demás pasajeros serán recogidos por sus respectivos países.

Por el momento, hay tres contagiados que ya están siendo tratados en Países Bajos, entre ellos el médico del barco; un turista suizo que está ingresado en Zúrich; un turista británico que se encuentra ingresado en la UCI en un hospital de Johannesburgo (Sudáfrica); tres fallecidos y dos casos sospechosos que podrían haberse infectado durante un vuelo.

Contagiados por hantavirus

Tres personas contagiadas ya han sido evacuadas y están siendo tratadas en Países Bajos, entre ellas el médico del crucero, que se infectó al estar en contacto con los pacientes dentro de la embarcación.

Un turista suizo se encuentra ingresado en Zúrich.

Un turista británico está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Johannesburgo (Sudáfrica). Fue evacuado el 27 de abril tras presentar fiebre y dificultad respiratoria.

Casos sospechosos fuera del crucero

Ahora mismo, las autoridades sanitarias están estudiando dos casos sospechosos que se habrían contagiado fuera del barco:

Un ciudadano francés que pudo estar en contacto en un avión con una de las pacientes que fue evacuada del barco tras fallecer su marido y, días después, acabó falleciendo.

Una azafata de vuelo de la aerolínea KLM ha sido hospitalizada en Países Bajos por una posible infección. Esta posible paciente estuvo en contacto brevemente en Johannesburgo con la mujer holandesa que falleció.

Fallecidos por hantavirus