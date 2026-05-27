La prensa internacional habla del «hundimiento» del PSOE tras los registros de la UCO: «La situación de Sánchez es cada vez más crítica»

La prensa internacional se ha hecho eco de los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz y en las viviendas de Santos Cerdán y el histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías. Varios medios alemanes, italianos y estadounidenses han destacado en sus portadas el operativo organizado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El alemán Bild ha señalado que «el escándalo de corrupción en España sigue creciendo» y se ha referido al «hundimiento del PSOE en el lodazal de la corrupción». «La situación del presidente (Pedro Sánchez) se está volviendo cada vez más crítica», agregan.

Asimismo, el citado diario se ha referido a la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el caso Plus Ultra. «Pedro Sánchez respaldó a Zapatero, pero la presión sobre él va en aumento», recoge, antes de recordar que el pasado fin de semana «miles de personas salieron a las calles para exigir la dimisión del presidente del Gobierno».

Los italianos la Repubblica, il Giornale y el Corriere della Sera también se han hecho eco de los registros de este miércoles. «La operación ordenada por la Audiencia Nacional abre un nuevo frente político-judicial en España tras la imputación del ex presidente del Gobierno Zapatero. La presión sobre el gobierno socialista va en aumento», destacan entre sus líneas.

En este caso, también se han hecho eco de las palabras de Pedro Sánchez, que ha comparecido ante los medios tras reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano: «El presidente del Gobierno español reitera su postura sobre Zapatero y descarta convocar elecciones».

El diario estadounidense Washington Post ha recogido que los registros se están dando en relación «a un miembro del partido que, supuestamente, intentó influir en los casos judiciales que estaban perjudicando al partido».

Según se desprende del auto del magistrado Santiago Pedraz, la organización investigada en torno a Santos Cerdán y Leire Díez ofreció al menos 300.000 euros a un fiscal anticorrupción y 50.000 euros a una testigo para que modificara su declaración judicial. La resolución, de 50 páginas y catalogada como causa secreta, describe una estructura criminal que habría operado desde abril de 2024 con un propósito confesado por la propia Leire Díez: «Destruir el procedimiento» en cualquier causa judicial que afectara al PSOE o al Gobierno.