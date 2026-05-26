Israel lanza un ataque contra Mohammed Odeh, nuevo líder terrorista de Hamás tras liquidar a su antecesor

Israel da por muerto a Mohammed Odeh, nuevo líder terrorista de Hamás, en un ataque en la ciudad de Gaza este martes. Así, Israel ha lanzado un ataque contra Mohammed Odeh, nuevo líder terrorista de Hamás tras liquidar a su antecesor hace 10 días. Israel habría llevado a cabo un ataque aéreo en Gaza contra Mohammed Odeh, nombrado recientemente líder de Hamás, después de haber terminado hace días con su antecesor.

El ataque fue ejecutado por las Fuerzas de Defensa de Israel. El objetivo formaba parte de una operación más amplia contra la estructura de mando del grupo terrorista en la Franja de Gaza.

Netanyahu había anunciado el ataque

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, ya habían anunciado previamente que Israel había lanzado una operación contra el nuevo líder terrorista de Hamás. Sus declaraciones se enmarcan en la estrategia israelí de atacar la cadena de mando del grupo armado tras la eliminación de su anterior jefe militar.

Odeh, terrorista clave de Hamás

Israel ha identificado a Mohammed Odeh como una de las figuras centrales de la terrorista de Hamás en Gaza, señalándolo como responsable de preparar los ataques del 7 de octubre de 2023, según un comunicado conjunto de la oficina de Netanyahu. En ese mismo informe, se destaca que Odeh habría sido recientemente nombrado sucesor de Izz al-Din al-Haddad tras su eliminación.

Sustitución tras la muerte de al-Haddad

El nombramiento de Odeh se produjo después de la muerte de su predecesor, Izz al-Din al-Haddad, quien fue abatido en un ataque del Ejército israelí en la ciudad de Gaza el pasado 15 de mayo. Según las autoridades israelíes, la cadena de mando del grupo se ha visto profundamente afectada por una serie de eliminaciones selectivas en los últimos meses.

Acusaciones directas de Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, han acusado directamente a Odeh de participar en asesinatos, secuestros y ataques contra civiles israelíes y soldados del Ejército.

«Fue responsable del asesinato, secuestro y heridas de numerosos civiles israelíes y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel», afirman ambos dirigentes en el comunicado.

«Los perseguiremos a todos»

En su declaración, Netanyahu y Katz han reiterado la estrategia de Israel de perseguir a todos los implicados en los ataques del 7 de octubre.

«Continuaremos persiguiendo a todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre. Tarde o temprano, Israel llegará a todos ellos», afirmaron.

Relación con la reorganización de Hamás

Odeh mantenía una relación cercana con al-Haddad y habría participado en los esfuerzos para reorganizar la estructura terrorista interna de Hamás tras la eliminación de varios de sus líderes terroristas durante la guerra. Entre ellos se incluyen los líderes terroristas sanguinarios Muhammad Deif y Muhammad Sinwar.

Odeh habría sido considerado previamente para liderar las Brigadas al-Qassam, la facción más sanguinaria de Hamás, tras la muerte de Sinwar en mayo de 2025. Odeh habría rechazado inicialmente el cargo.