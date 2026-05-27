La historia más terrorífica de Lolita Flores junto a Miguel Bosé: «Los tiradores avanzaron»

Este martes 26 de mayo, El Hormiguero ha recibido a una de las figuras más populares de nuestro país: Lolita Flores. La artista regresa al cine por la puerta grande y con un registro que va a dejar descolocados a sus seguidores. En Mallorca Confidencial, la cantante y actriz se mete en la piel de una poderosa matriarca del narcotráfico. Una transformación radical, oscura y llena de poderío que promete ser el estreno del año.

Los que solo conozcan su faceta en televisión se van a encontrar, en su nueva película, a una Lolita completamente diferente y lejos del humor con el que afronta las galas de Tu cara me suena, donde forma parte del que es jurado de la televisión. La artista vuelve a meterse en un papel dramático, algo habitual en sus obras de teatro, por lo que ha tenido mucho que contar en El Hormiguero.

.@sarandonga55 nos presenta su nueva película, ‘Mallorca Confidencial’, que se estrena en cines este viernes #LolitaEH pic.twitter.com/gZZ0V7cTj0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 26, 2026

El momento más terrorífico de Lolita

El momento más impactante de la entrevista ha llegado cuando Lolita Flores ha contado cuando, en 1983, fue invitada, junto a Miguel Bosé, a una cena junto a una famosa presentadora en Colombia. Cuando los dos cantantes iban hacia la casa de su anfitriona en un taxi, pasó algo terrible: «En un semáforo, se pusieron dos coches a cada lado de nuestro taxi y empezaron a dar tiros de un sitio a otro. «El taxista nos gritó que nos agachásemos. Nos agachamos todos. Tiros para allá y tiros para acá. Ellos tiraron hacia delante y nosotros nos quedamos ahí hasta que respiramos y nos pudimos ir. Iban persiguiéndose unos a otros. Yo no sé si era un coche de policía y otro de narcos. No sé los coches que eran porque no quise ni mirar, pero eran tiros por aquí y tiros por allá».

Lolita y su ‘rencor’

Nada más sentarse en el plató de El Hormiguero, Pablo Motos le preguntó a Lolita sobre su nueva película de la siguiente manera: «Estrenas Mallorca confidencial, donde vuelves a ser protagonista después de Rencor. 17 años después vuelves a ser prota.

Lolita ha contestado: «Más, 25 años. Lo sé porque cuando estaba rodando en Sagunto vi cómo se caían las Torres Gemelas. No se me olvidará nunca».

Pero la actriz ha admitido que existe lo que se llama la maldición del Goya (consiguió el galardón como actriz revelación), y es que, si ganas ese premio, no consigues trabajo en bastante tiempo: «No es una leyenda, lo he sufrido. He hecho películas como Fuerte Apache, a la que tengo mucho cariño, pero de protagonista poco más».