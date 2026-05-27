'Al cielo con ella'

Luis Tosar admite en TVE que rechazó actuar en ‘Juego de Tronos’: «No era fan la serie»

El actor habla de su carrera y se moja en política

Luis Tosar TVE
Luis Tosar (RTVE) confiesa que rechazó aprticipar en 'Juego de Tronos' (HBO).

Este martes, Luis Tosar ha sido el primer invitado en Al cielo con ella, el programa de La 1 de TVE presentado por Henar Álvarez. El actor ha acudido al plató de la cadena pública para hablar sobre su trayectoria, su involucración en movimientos y causas sociales y sobre uno de sus últimos proyectos, El Homenaje, la serie que ha protagonizado junto a Elsa Pataky y que se puede ver en Skyshowtime. El gallego ha analizado su vida y ha confesado el papel que rechazó y que le podía haber hecho mundialmente famoso.

Luis Tosar rechazó ‘Juego de Tronos’

¿Es verdad que rechazaste Juego de Tronos?, le ha preguntado Henar Álvarez a Luis Tosar en un momento de la entrevista en Al cielo con ella. El protagonista de cintas como Celda 211 ha respondido: Yo dije que no a un personaje secundario porque yo no había visto la serie. No era fan de la serie tampoco. Vi un episodio y tampoco me interesó especialmente y dije: Venga, no lo hago»-.

Ante esta respuesta, Henar le ha dicho: «Esta explicación me da risa. Es como si dijeras:  Me llama Clint Eastwood y pienso que sus películas son una mierda y no voy.  Ha sonado a eso». «Seguramente no sería así en el caso de Clint Eastwood», ha respondido el invitado.

«Estoy hasta el coño de Trump»

Henar ha hecho referencia a una camiseta que ha llevado puesta el invitado en la que decía, en gallego, «estoy hasta el coño», y Tosar ha dicho: Estoy hasta el coño de Trumpo, de Netanyahu y, sobre todo, estoy hasta el coño de que no sé qué vamos a hacer con este mundo porque si esto sigue así… Esto de que a la juventud no haya forma de llegarle por ningún lado… Me preocupa mucho que no hagamos entender a la gente joven que la política es necesaria y que la política, al fin y al cabo, rige nuestras vidas (…) Lo público es importante. Es el 99% de nuestras vidas. «Si no hubiese lo público, esto sería un puto desastre».

 

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