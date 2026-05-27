Luis Tosar admite en TVE que rechazó actuar en ‘Juego de Tronos’: «No era fan la serie»

Este martes, Luis Tosar ha sido el primer invitado en Al cielo con ella, el programa de La 1 de TVE presentado por Henar Álvarez. El actor ha acudido al plató de la cadena pública para hablar sobre su trayectoria, su involucración en movimientos y causas sociales y sobre uno de sus últimos proyectos, El Homenaje, la serie que ha protagonizado junto a Elsa Pataky y que se puede ver en Skyshowtime. El gallego ha analizado su vida y ha confesado el papel que rechazó y que le podía haber hecho mundialmente famoso.

Luis Tosar rechazó ‘Juego de Tronos’

¿Es verdad que rechazaste Juego de Tronos?, le ha preguntado Henar Álvarez a Luis Tosar en un momento de la entrevista en Al cielo con ella. El protagonista de cintas como Celda 211 ha respondido: Yo dije que no a un personaje secundario porque yo no había visto la serie. No era fan de la serie tampoco. Vi un episodio y tampoco me interesó especialmente y dije: Venga, no lo hago»-.

Ante esta respuesta, Henar le ha dicho: «Esta explicación me da risa. Es como si dijeras: Me llama Clint Eastwood y pienso que sus películas son una mierda y no voy. Ha sonado a eso». «Seguramente no sería así en el caso de Clint Eastwood», ha respondido el invitado.

«Estoy hasta el coño de Trump»

Henar ha hecho referencia a una camiseta que ha llevado puesta el invitado en la que decía, en gallego, «estoy hasta el coño», y Tosar ha dicho: Estoy hasta el coño de Trumpo, de Netanyahu y, sobre todo, estoy hasta el coño de que no sé qué vamos a hacer con este mundo porque si esto sigue así… Esto de que a la juventud no haya forma de llegarle por ningún lado… Me preocupa mucho que no hagamos entender a la gente joven que la política es necesaria y que la política, al fin y al cabo, rige nuestras vidas (…) Lo público es importante. Es el 99% de nuestras vidas. «Si no hubiese lo público, esto sería un puto desastre».