Japón ha acelerado la carrera hipersónica. A continuación, te presentamos el avión que podría cruzar el Pacífico en apenas dos horas. La aviación supersónica vuelve a despegar décadas después del retiro del Concorde, y esta vez Japón quiere liderar la nueva generación de vuelos ultrarrápidos. La Agencia Espacial Japonesa trabaja en motores hipersónicos capaces de alcanzar velocidades cercanas a los 6.100 kilómetros por hora, una cifra que revolucionaría por completo los viajes internacionales. Mientras el mundo miraba hacia SpaceX, Japón preparaba silenciosamente su revolución aérea: cruzar el Pacífico en apenas dos horas.

SpaceX fue fundada en 2002 por Elon Musk. Se ha convertido en una de las compañías más influyentes del sector aeroespacial gracias a sus avances en cohetes reutilizables, vuelos espaciales tripulados e inteligencia artificial aplicada a la exploración espacial. Desde su base en Starbase, Texas, la empresa ha liderado gran parte de la nueva carrera tecnológica junto a agencias como la NASA y proyectos militares de Estados Unidos. En cambio, el interés por esta tecnología ha crecido porque permitiría reducir trayectos transoceánicos de más de diez horas a apenas un par. Japón busca un vuelo entre Asia y América que pudiera completarse en aproximadamente dos horas, algo que hasta hace poco parecía ciencia ficción.

El recuerdo del Concorde

El 26 de noviembre de 2003 marcó el final de una era. Ese día el Concorde realizó su último vuelo comercial después de 27 años de servicio.

El emblemático avión, desarrollado por British Aircraft Corporation y Aérospatiale, fue durante décadas el símbolo de la velocidad aérea. Era capaz de superar la barrera del sonido y unir ciudades como París y Nueva York en poco más de tres horas. Sin embargo, varios factores precipitaron su retirada:

Los elevados costos operativos.

El enorme consumo de combustible.

Su limitada rentabilidad.

El accidente ocurrido en el año 2000, que afectó seriamente la confianza del público.

La nueva apuesta de Japón

A diferencia del Concorde, los nuevos proyectos hipersónicos buscan combinar:

Mayor eficiencia energética.

Materiales más resistentes al calor.

Tecnologías menos contaminantes.

La Agencia Espacial Japonesa desarrolla motores capaces de soportar temperaturas extremas provocadas por velocidades hipersónicas, superiores a Mach 5. Para entender la magnitud, hay que destacar lo siguiente:

Mach 1 equivale a la velocidad del sonido. El Concorde volaba cerca de Mach 2. Mientras que estos nuevos sistemas podrían superar Mach 5.



Cómo cambiarían los viajes

Si esta tecnología llega a convertirse en vuelos comerciales, cambiaría completamente la aviación internacional:

Viajes intercontinentales en pocas horas.

en pocas horas. Conexiones empresariales mucho más rápidas.

mucho más rápidas. Reducción drástica de tiempos de traslado.

de tiempos de traslado. Nuevas rutas globales de alta velocidad.

También podría transformar sectores como:

El turismo internacional.

El transporte urgente.

La logística avanzada.

Los desafíos que todavía existen

Los avances son prometedores, pero todavía quedan grandes obstáculos:

Costos extremadamente altos.

Consumo energético.

Seguridad de los pasajeros.

Ruido supersónico.

Regulaciones internacionales.

Además, los ingenieros deben resolver cómo mantener la estabilidad y la eficiencia de un avión que viaja a velocidades tan extremas durante largos trayectos.

La nueva carrera aérea mundial

Japón no es el único país interesado en esta tecnología. Estados Unidos, China y varias compañías aeroespaciales privadas también investigan sistemas hipersónicos para aviación civil y militar.

La diferencia es que ahora la meta no es solo romper récords de velocidad, sino hacer viable un transporte rápido, seguro y rentable para el futuro de la aviación comercial.