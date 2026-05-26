Da miedo pero es real: la empresa que prometió resucitar animales prehistóricos confirma el éxito con el nacimiento de los primeros polluelos nacidos de un huevo artificial

La empresa que prometió resucitar animales prehistóricos confirma el éxito con el nacimiento de los primeros polluelos nacidos de un huevo artificial. La realidad siempre acaba superando a la ficción, en especial si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en breve. Desde que se descubrió la forma de clonar animales, el proceso ha estado siempre pendiente de ese momento en el que se podría crear de la nada o de un ser que ya no existe.

En aquellos tiempos en los que la tecnología prometía todo tipo de elementos, podríamos descubrir algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar cuando la película de los dinosaurios aparecía por completo, en estos días en los que cada detalle cuenta. Este tipo de elementos que tenemos en nuestro poder, esta tecnología que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos utilizar nos puede dar alguna que otra sorpresa. Es hora de saber qué nos estará esperando cuando la realidad supera la ficción y puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Es real, pero da miedo, la empresa que prometió resucitar animales

La clonación de animales que han fallecido ya es una realidad. Lo vemos en aquellos que quieren recuperar a su mascota perdida y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle será una realidad.

Es hora de apostar claramente por una situación que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. En estos días en los que la realidad puede acabar siendo la antesala de algo más. Estos momentos en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve.

Con la mirada puesta a un giro radical que quizás hasta la fecha no sabíamos y que puede poner los pelos de punta. Hay animales que pueden volver a ser una dura realidad en breve. Tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Esta empresa que parece sacada de una película de Spielberg, es capaz de conseguir lo que hasta la fecha no sabíamos. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que haga realidad nuestros mayores miedos.

Anuncia que han nacido los primeros polluelos de un huevo artificial

En el caso de los animales prehistóricos, el problema empieza cuando no tenemos el original. Sino que sólo disponemos de un ADN, por lo tanto, se necesitan reproducir las condiciones necesarias para acabar obteniendo este animal que se busca.

Esta empresa ha creado un sistema que permite que a través de un huevo artificial se consiga obtener las condiciones necesarias para hacer realidad la llegada de este tipo de elemento que será el que nos marcará de cerca. Será el momento de obtener este detalle que, sin duda alguna, podría ser esencial.

Tal y como explica la propia web de la empresa: «El huevo artificial Colossal Biosciences, un sistema de cáscara sintética de membrana de silicona, eclosionó con éxito 26 pollos sanos, anunció la compañía de extinción con sede en Dallas el 19 de mayo de 2026. Colossal Biosciences describe el avance como un paso fundamental hacia su objetivo de resucitar especies de aves extintas, incluyendo el moa gigante de la Isla Sur de Nueva Zelanda y el dodo de Mauricio».

Siguiendo con la misma explicación: «El huevo artificial Colossal es un sistema de dos componentes: una membrana semipermeable a base de silicona alojada dentro de una copa de soporte hexagonal rígida. La membrana está diseñada para replicar la función de intercambio de gases de una cáscara de huevo natural, permitiendo que el oxígeno pase mientras retiene la humedad y bloquea los contaminantes. Según el Director de Biología Colossal, Andrew Pask, la membrana permite el intercambio de gases a un ritmo comparable a un caparazón biológico».

Un hito en la ciencia que puede cambiarlo todo: «El sistema también incorpora una ventana clara en la parte superior del huevo artificial, lo que permite a los científicos observar el desarrollo de embriones directamente sin interrumpir el entorno interior. El diseño es variable en tamaño, en teoría escalable desde las dimensiones de huevo de colibrí hasta los huevos del tamaño de una pelota de fútbol del moa gigante de la Isla Sur, que una vez medía casi 12 pies de altura. El huevo artificial colosal no reemplaza los procesos biológicos que preceden a la puesta de huevos, interviene después de ellos. En el flujo de trabajo actual, los científicos examinan los huevos puestos por gallinas reales dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la puesta, seleccionan candidatos viables y transfieren el contenido, menos la cáscara, a la estructura de huevos artificiales. Toda la biología ascendente, desde la fertilización hasta la puesta, todavía ocurre en un ave viviente. Para las aplicaciones de desetinción, el huevo artificial está destinado a ser un recipiente de incubación en etapa posterior, no como el punto de intervención genética. Para producir un ave que se asemeja al dodo o al moa gigante, los científicos de Colossal tendrían que introducir ediciones genéticas específicas de la especie en una etapa celular mucho más temprana. Como explicó Hans Cheng, un genetista molecular de la Universidad Estatal de Michigan y anteriormente del Servicio de Investigación Agrícola del USDA, explicó: una vez que se ha puesto un óvulo fertilizado, el embrión ya contiene aproximadamente 50.000 células, demasiadas para bioingeniería con las técnicas actuales».