OKDIARIO ya está en Leipzig para vivir la final de la Conference League entre Rayo y Crystal Palace

El único título europeo que tiene en juego esta temporada el fútbol español se lo juega el Rayo Vallecano. Los madrileños afrontan la final de la Conference League contra el Crystal Palace en Leipzig, donde ya está OKDIARIO para dar cobertura a todo lo que suceda en tierras alemanas. Los hombres de Iñigo Pérez tienen una cita con la historia este miércoles, a las 21:00 horas, cuando comience el choque.

Una final que en Vallecas no es que llevaran un siglo esperando, sino que ni siquiera imaginaban. La ilusión se ha apoderado de todo un barrio, que irá llegando a la ciudad alemana hasta el miércoles. Se esperan más de 12.000 aficionados para apoyar a los suyos contra el conjunto de la Premier League. Más allá del resultado, la temporada para el conjunto franjirrojo ha sido de ensueño. Y todavía tienen opción de ponerle la guinda de la mejor manera posible.

En la tarde del lunes llegaba el equipo madrileño a Leipzig, donde acaba el sueño de este Euro Rayo. Lo hacía en un vuelo chárter procedente de la capital de España. En el Red Bull Arena, sede del RB Leipzig, propiedad de la compañía de bebidas energéticas, el conjunto franjirrojo buscará lograr el primer título continental de su historia.

Será la primera final que disputen, exceptuando las que a lo largo de sus 102 años han jugado en promociones de ascenso y permanencia. Una cita en la que el Crystal Palace será el rival a batir. Los londinenses llegaron a la competición como el claro favorito, tras ganar la FA Cup la pasada campaña al Manchester City en la final. No pudieron competir en la Europa League, como les correspondía, por problemas de multipropiedad, y cayeron en esta Conference donde han cumplido con todas las expectativas que había depositadas en ellos.

Frente al poderío y la hegemonía que intenta imponer la Premier League aparece el Rayo Vallecano, que en su segunda aparición en Europa, tras jugar la Copa de la UEFA en 2001, busca poner la guinda a la mejor temporada de su historia. Pase lo que pase, los rayistas ya se sienten ganadores y satisfechos por el trabajo que han hecho sus jugadores, pero se desplazarán en masa a Alemania para darles el último empujón hacia la gloria.