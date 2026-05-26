Rafa Nadal reúne en Mallorca a Guardiola, Morata y las leyendas del fútbol mundial en The Battle of Stars 2026

Rafa Nadal volverá a reunir a algunas de las mayores leyendas del deporte mundial en Mallorca. El ex tenista balear encabezará una nueva edición de The Battle of Stars, el torneo solidario que se celebrará entre el 10 y el 12 de junio en Pula Golf Resort y el Club de Golf Son Servera y que volverá a juntar a históricos del fútbol, grandes campeones internacionales y rostros conocidos del panorama social con un objetivo común: recaudar fondos para la investigación contra la ELA y la esclerosis múltiple.

La cita, que alcanza ya su cuarta edición, se ha convertido en uno de los eventos deportivos y solidarios más importantes del verano en Baleares. Y este año contará nuevamente con una alineación repleta de nombres históricos. Desde campeones del mundo hasta leyendas del fútbol europeo o referentes de otras disciplinas deportivas se darán cita en Mallorca durante tres días marcados por el espectáculo y la solidaridad.

Uno de los grandes atractivos del torneo será la presencia de varias figuras vinculadas a la historia reciente del fútbol mundial. Pep Guardiola, Álvaro Morata, Pepe Reina, Roberto Donadoni, Gianfranco Zola, Christian Panucci o Javier Clemente son sólo algunos de los nombres confirmados para una edición que coincidirá además con el inicio del Mundial.

La lista de participantes mezcla diferentes generaciones y perfiles. También estarán presentes exjugadores como Julio Salinas, Uli Stielike, Alain Boghossian o Luis Milla, además de técnicos y futbolistas que siguen plenamente ligados a la élite del fútbol europeo.

Pero The Battle of Stars va mucho más allá del fútbol. El torneo contará también con la presencia de grandes referentes internacionales de otros deportes. Rudy Fernández, Andy Murray, la piloto Cristina Gutiérrez o el histórico esquiador noruego Johannes Høsflot Klæbo formarán parte de un cartel que vuelve a colocar a Mallorca como epicentro del deporte internacional.

Además, el evento también reunirá a diferentes personalidades del mundo de la moda, la televisión y las redes sociales como Laura Matamoros o Paddy Noarbe, consolidando el crecimiento mediático que ha experimentado el torneo durante los últimos años.

Todo ello se desarrollará en dos escenarios de lujo como Pula Golf Resort y Son Servera, considerados dos de los grandes referentes del golf español. Especialmente Pula, remodelado hace años por José María Olazábal y reconocido internacionalmente como uno de los mejores destinos emergentes del mundo.

The Battle of Stars volverá así a unir deporte, espectáculo y solidaridad en una edición que promete volver a convertir Mallorca en el gran punto de encuentro de las estrellas del deporte mundial.