Colas en Nike para conseguir las zapatillas cómodas y modernas que llevaba en Papa León XIV en el Vaticano

Auténtica locura entre coleccionistas y aficionados a la moda urbana tras viralizarse las zapatillas que llevaba el Papa León XIV durante una de sus apariciones en el Vaticano. Las protagonistas son las Nike Franchise Low Plus, un modelo que hasta hace poco pasaba relativamente desapercibido y que ahora se ha convertido en uno de los pares más buscados del momento.

Hay multitud de usuarios tratando de localizar stock, reventas disparadas y largas colas en algunas tiendas físicas para intentar conseguir unas zapatillas que combinan estética clásica, comodidad y un aire retro que encaja perfectamente con la tendencia actual. La imagen del pontífice utilizando un calzado inesperadamente moderno ha terminado provocando un fenómeno viral que ha multiplicado el interés por un modelo que ya era complicado de encontrar incluso antes de esta explosión mediática.

Las Nike Franchise Low Plus destacan por un diseño sencillo pero muy reconocible, con líneas inspiradas en el baloncesto clásico y una silueta baja que resulta especialmente cómoda para el uso diario. El modelo mezcla acabados deportivos con una estética casual que permite combinarlas prácticamente con cualquier outfit, desde ropa deportiva hasta estilos mucho más urbanos y minimalistas. Muchos compradores que buscaban unas zapatillas cómodas para caminar durante horas, pero también con suficiente personalidad para convertirse en pieza central del look, ya las han encontrado gracias al Papa León XIV.

Las Nike del Papa León XIV

El problema para muchos compradores es que encontrar las Nike Franchise Low Plus se ha convertido casi en una misión imposible. En numerosas tiendas aparecen agotadas desde hace semanas y en plataformas de reventa algunos pares ya multiplican su precio original. La situación recuerda a lanzamientos limitados mucho más exclusivos, aunque en este caso se trata de un modelo relativamente accesible que ha explotado por haber visto al Papa León XIV con ellas puestas.

El hecho de que unas zapatillas deportivas hayan sido relacionadas con una figura tan inesperada como él ha generado un interés enorme incluso entre personas que normalmente no siguen el mercado de las zapatillas deportivas. Otro de los aspectos que más comentarios está generando es la comodidad del modelo. Quienes han podido hacerse con las Nike Franchise Low Plus destacan la ligereza de la zapatilla, la amortiguación y la sensación de comodidad para caminar durante largos periodos de tiempo. Además, la silueta baja y los acabados clásicos encajan de lleno con el regreso de las zapatillas inspiradas en los años noventa y principios de los 2000, una tendencia que sigue dominando el mercado.

El fenómeno también demuestra el enorme impacto que pueden tener las imágenes virales en la industria de la moda. Bastó una aparición relacionada con el Vaticano para que miles de personas comenzaran a buscar información sobre el modelo y dispararan su popularidad en cuestión de horas, algo que antes también pasó con otras personalidades como la Reina Letizia y otras figuras mediáticas a nivel deportivo o artístico.