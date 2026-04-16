No todas valen: las 6 zapatillas Nike que sí merecen la pena para entrenar en gimnasio esta primavera

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de la actividad física al aire libre y en interiores, muchos usuarios se plantean renovar su calzado deportivo. En esas, Nike vuelve a posicionarse como una de las referencias clave gracias a su constante innovación en materiales y diseño. Y existen seis modelos de esta marca que destacan especialmente esta primavera por su rendimiento en gimnasio y entrenamientos funcionales, abarcando desde sesiones de fuerza hasta cardio o incluso trabajo híbrido.

Uno de los modelos más completos es la Nike Metcon 10, una zapatilla pensada para los que priorizan el entrenamiento de fuerza y el levantamiento de pesas. Su principal ventaja es la estabilidad que ofrece gracias a la placa Hyperlift en el talón, lo que permite mantener una postura firme en ejercicios como sentadillas o peso muerto. A esto se suma la espuma ReactX, que mejora el retorno de energía y aporta ligereza respecto a versiones anteriores. Este equilibrio entre firmeza y comodidad la convierte en una opción ideal para rutinas exigentes de cross training o HIIT.

En un enfoque menos técnico encontramos las Nike Flex Train, diseñadas para aquellos que combinan distintos tipos de entrenamiento en el gimnasio. Su suela con ranuras favorece la flexibilidad del pie, permitiendo movimientos naturales en ejercicios funcionales o circuitos de fitness. Aunque su amortiguación es moderada, resulta suficiente para proteger las articulaciones sin perder contacto con el suelo, algo clave en sesiones de cardio o entrenamientos dinámicos.

Nike arrasa en el mercado del fitness

Para los que alternan gimnasio con running, las Nike Structure 26 se presentan como una opción interesante. Aunque es una zapatilla de running, su estabilidad y soporte en el mediopié la hacen válida para ciertos entrenamientos en sala. La espuma ReactX proporciona una pisada más reactiva y cómoda, especialmente útil para usuarios que buscan progresar gradualmente en su rendimiento físico sin sacrificar confort.

En el segmento femenino destaca la Nike Vomero Plus, centrada en ofrecer máxima amortiguación. Su mediasuela con espuma ZoomX (la más reactiva de la marca) permite una pisada suave y eficiente, ideal tanto para entrenamientos largos como para sesiones de cardio intenso. Además, su ligereza y transpirabilidad la convierten en una opción especialmente atractiva de cara a los meses más cálidos.

Aunque no están enfocadas exclusivamente al gimnasio, modelos como la Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX amplían el abanico para los que combinan entrenamientos en interior con actividades al aire libre. Su membrana impermeable y su suela con buen agarre permiten mantener el ritmo incluso en condiciones adversas, aportando versatilidad a deportistas que no se limitan al entorno del gimnasio. Por último, la Nike Wildhorse 10 está orientada a usuarios más aventureros que buscan rendimiento en terrenos exigentes.

En conjunto, estos seis modelos demuestran que elegir unas buenas zapatillas para el gimnasio no depende solo de la estética o la marca, sino de adaptar el calzado al tipo de actividad. Desde la estabilidad para levantar peso hasta la amortiguación para sesiones de cardio, la clave está en encontrar el equilibrio adecuado y Nike lo ofrecen en estos modelos.