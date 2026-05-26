Los arqueólogos no dan crédito: encuentran restos de mariscadas Neandertales hace 115.000 años en una cueva de Murcia

Hoy en día una mariscada, un caldo de mejillones o unas lapas a la plancha son de las cenas más comunes del litoral español. Saludables, sabrosas y con siglos de tradición que es mucho más antigua de lo que se pensaba, pues los neandertales ya recolectaban marisco de forma planificada hace 115.000 años en la costa de Murcia.

En un principio se pensaba que esa capacidad de planificación y conocimiento del medio costero era exclusiva del Homo sapiens, pero este nuevo estudio publicado en PNAS indica que los neandertales la desarrollaron decenas de miles de años antes.

Los arqueólogos encuentran restos de mariscadas de neandertales hace 115.000 años en una cueva de Murcia

El estudio ha sido publicado el 18 de mayo en la revista PNAS y liderado por Asier García-Escárzaga, del IsoTOPIK Lab de la Universidad de Burgos, con especialistas de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Cantabria. El trabajo analiza los restos de moluscos recuperados en la Cueva de los Aviones, en la costa de Cartagena.

Las conchas analizadas pertenecen principalmente a dos especies: el caracolillo mediterráneo Phorcus turbinatus y la lapa Patella ferruginea. Para determinar en qué época del año se recolectaron, los investigadores midieron los isótopos de oxígeno preservados en el carbonato cálcico de las conchas.

La proporción entre isótopos más pesados y más ligeros varía según la temperatura del agua marina, lo que convierte cada concha en un termómetro prehistórico con registro incorporado.

Los resultados indican que alrededor del 80% de los moluscos se recolectó entre noviembre y abril. El consumo caía a apenas un 5% durante el verano. García-Escárzaga subraya que el patrón no es aleatorio sino que responde a una estrategia consciente de gestión de recursos.

En invierno y otoño, los moluscos acumulan más masa muscular, grasas y proteínas por sus ciclos reproductivos, lo que aumenta el rendimiento por captura. En verano, el calor accelera la descomposición del marisco y elevan el riesgo de intoxicación por mareas rojas, es decir, la proliferación de microalgas tóxicas en el agua.

La Cueva de los Aviones lleva décadas en el centro del debate sobre el comportamiento neandertal en entornos costeros. En ella se han hallado anteriormente conchas perforadas con pigmentos, interpretadas como adornos simbólicos.

Los investigadores explican que los neandertales que habitaron este tramo de la costa murciana no solo recogían lo que encontraban, sino que sabían cuándo ir a buscarlo.

Por qué el marisco era clave en la dieta de los neandertales

Los moluscos aportan proteínas de alta calidad, zinc y ácidos grasos omega-3, nutrientes asociados al desarrollo cerebral y la capacidad reproductiva. Su incorporación regular a la dieta encaja con una imagen de los neandertales como omnívoros flexibles, capaces de adaptar su alimentación al entorno y a la época del año.

Los análisis de sarro dental y restos fecales de otros yacimientos ya habían mostrado consumo de frutos secos, legumbres silvestres y plantas, incluidas algunas con propiedades medicinales como la corteza de álamo.

Lo que distingue el hallazgo de la Cueva de los Aviones es la escala temporal y la precisión del patrón documentado. Es relevante porque demuestra que los neandertales no actuaban por instinto ni por casualidad, sino que observaban su entorno, aprendían de él y transmitían ese conocimiento dentro del grupo. Una capacidad que hasta ahora se reservaba al Homo sapiens.