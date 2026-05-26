La película de terror inspirada en ‘Los Simpson’ que está causando furor en Estados Unidos ya tiene fecha de estreno en España

Los Simpson son algo así como el Nostradamus de la cultura pop. La amarillenta bola de cristal que, con una antelación pasmosa, ha predicho algunos sucesos impensables de nuestra actualidad. Desde la presidencia de Donald Trump a la compra de la Fox por parte de Disney. Ahora, su última influencia en nuestros días no es un acontecimiento histórico, sino el germen de la idea de un título que promete provocarnos pesadillas este verano: la película de terror, Obsession.

La cinta dirigida por Curry Baker se estrenó hace una semana en Estados Unidos y el resultado ha confirmado todas las buenas sensaciones previas que había con esta historia sobrenatural distribuida por Focus Features. Con un 97% de críticas positivas, el filme lleva recaudados 70 millones de dólares en los cines estadounidenses, siendo ya, por derecho propio, el fenómeno del horror cinematográfico del 2026. Dicho resultado taquillero en cualquier película de terror ya sería per se meritorio, pero Obsession cuenta además con la ventaja de partir de un presupuesto reducido de 750.000 dólares. Y todo ello es gracias, en parte, a una idea que el director ha confesado que surgió mientras veía un capítulo especial de La Casa del árbol del Terror, el apartado no canónico de Los Simpson que centra su temática en el enclave de Halloween y las historias para no dormir.

Los Simpson, el germen de la película de terror ‘Obsession’

La ficción creada por Matt Groening siempre ha sido un ecosistema repleto de referencias fílmicas. Ahí está el capítulo del actor secundario Bob, que homenajea a El cabo del miedo (1991), o el origen del Sr. Burns, inspirado en Ciudadano Kane (1941). Este tributo al séptimo arte se ve todavía más en la sección de cortas y tétricas historias de La Casa del Árbol del Terror. Sin embargo, en esta ocasión fue al revés. La película de terror Obsession nació de la influencia de la segunda parte de dicha antología de singulares episodios. Concretamente, del relato La pata del mono, escrito primero por el escritor W. W. Jacobs.

Barker le contó a Variety que esa idea en la que Homer consigue una pata de mono que le concede deseos con consecuencias catastróficas fue el detonante para su ópera prima en la gran pantalla. Aunque para evitar clichés, el realizador cambió la extremidad del primate por un «One Wish Willow», una madera trenzada que debe partirse para obtener lo que uno más desea.

¿De qué trata este nuevo fenómeno del cine de horror?

La sinopsis oficial de la historia, compartida por Focus Features, es la siguiente: «Tras romper el misterioso ‘One Wish Willow’ para conquistar el corazón de su amor platónico, un romántico empedernido recibe exactamente lo que pidió, pero pronto descubre que algunos deseos conllevan un precio oscuro y siniestro».

La cinta está protagonizada por Michael Johnston e Inde Navarrete, acompañados por Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Ritcher en el reparto secundario principal.

¿Cuándo se estrena en España?

Obsession llegará a las salas de cine españolas justo dentro de un mes: el próximo 26 de junio.