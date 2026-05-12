‘Obsession’: tráiler, sinopsis y fecha de estreno del nuevo fenómeno del terror que llega este verano a los cines

Tras las históricas 16 nominaciones en los Oscar de Los pecadores y la estatuilla dorada de Amy Madigan por su escalofriante papel en Weapons, nadie puede dudar ya de la época dorada que vive en estos instantes el cine de terror. Representando de cierta forma una de las pocas tipologías narrativas que sobrevive a la hegemonía de las franquicias, los remakes y las secuelas. Ahora, en el inminente próximo verano, el género vivirá otro fenómeno que promete asustar hasta a los fans más acérrimos. No, no nos referimos a Backrooms, sino a la ganadora de Sitges 2025: Obsession.

Rodada y editada en el pasado año, el filme ha tardado tanto en llegar a los cines por culpa de un arduo proceso de adquisición, conseguido finalmente la exclusividad en la distribución de Focus Features por 15 millones de dólares, después de su proyección en el Festival de Toronto. Tras ello y para evitar las limitaciones de la calificación por edad, el proyecto tuvo que recortar varias escenas sangrientas y asumir una estrategia de estreno amplio para el presente 2026.

Obsession va a necesitar muy poco para ser un éxito comercial. La crítica especializada la ha elogiado de forma unánime, tiene el respaldo del prestigioso sello Blumhouse y una partida presupuestaria de 1 millón de dólares. Características que la convertirán–casi seguro–en un producto audiovisual rentable desde el mismo fin de semana de estreno.

Tráiler de ‘Obsession’

Tú lo deseaste. Tráiler oficial de #OBSESSION ¡26 de junio exclusivamente en cines! pic.twitter.com/6OdmmoS3Y8 — Universal Pictures (@Universal_Spain) April 28, 2026

El adelanto compartido por Universal Spain comienza con un punto de partida clásico dentro de la comedia romántica, pero al poco tiempo, tras la utilización de un elemento mágico, el tono pasa a ser el de un retrato obsesivo sobre las relaciones. Una fábula que nos recuerda a la inventiva habilidad que el género está teniendo en los últimos tiempos para hablar de temas profundos, bajo el contexto del horror.

Al igual que sucede con Backrooms, Obsession nace de la mente de un jovencísimo director que comenzó su carrera en YouTube. Curry Barker tiene 26 años y se hizo conocido por pertenecer al tándem cómico That’s a bad idea. Aunque su salto creativo real llegó tras la dirección de la cinta slasher amateur, Milk & Serial (2024).

Un sueño cumplido convertido en pesadilla

La sinopsis oficial compartida por la major es la siguiente: «Tras usar un misterioso objeto para conquistar a su amor platónico, un romántico empedernido verá cumplido su mayor anhelo…, pero no tardará en descubrir el oscuro y siniestro precio de algunos deseos».

El reparto principal tiene a Michael Johnston (Teen Wolf) como protagonista, mientras que Inde Navarrette (Por trece razones) se pone en la piel de Niki, la chica que, tras un inesperado hechizo, se vuelve irracionalmente loca por el rol de Johnston, Bear. El casting secundario se completa con Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter, Darin Toonder, Chloe Breen y Anthony Pavone, entre otros.

¿Cuándo se estrena?

Obsession llegará a los cines estadounidenses el próximo 15 de mayo. No obstante, el público español tendrá que esperar hasta el 26 de junio para poder verla en cines.

Actualmente, la película de Barker tiene un 96% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes. ¿Cumplirá las expectativas del público general? Este fin de semana conoceremos las primeras opiniones del público norteamericano.