Zendaya quiere ponerse a las órdenes del cineasta Ryan Coogler (‘Pecadores’): «Significa mucho para nosotros»

Ya contamos hace algunos meses, como el 2026 sería un año clave para la estrella de Euphoria. La actriz, aparte de finalizar su serie de HBO, está involucrada en tres de los más grandes estrenos del presente calendario cinematográfico; Spider-Man: Brand New Day, La odisea y Dune: Parte 3. Pero no contenta con su hegemónica presencia en el blockbuster internacional, en una entrevista reciente, Zendaya se ha declarado fan total del director de Pecadores, Ryan Coogler, manifestando por el camino su deseo de trabajar en algún proyecto conjunto.

El cineasta saltó a la fama comercial en 2015 tras dirigir Creed, el spin-off de la saga Rocky. Aunque la gran repercusión la obtuvo al dirigir Black Panther (2018), rompiendo varios estereotipos de Hollywood al liderar la primera película del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) protagonizada por un elenco mayoritariamente afroamericano. El título terminó llevándose tres premios de la Academia e incluso, llegó a estar nominada en la categoría de mejor película. No obstante, el guion original de Pecadores le ha supuesto su primera estatuilla dorada en una cinta que aparte de recaudar más de 350 millones de dólares en todo el mundo, batió con 16 nominaciones, el récord de candidaturas al Oscar que nunca había tenido una producción.

Con semejante currículum, el realizador se ha convertido en un referente para la comunidad de artistas negros en la meca del cine. Pero más allá del impacto actual, Zendaya adora el cine de Coogler desde su ópera prima, la genial Fruitvale Station (2013). Por eso en su última charla con los medios, la dos veces ganadora del Emmy dejó bien claro que le encantaría ponerse a las órdenes del ya consagrado autor.

Zendaya, sobre Coogler: «Significa mucho para nosotros»

Mientras promocionaba El drama, su próximo largometraje con Robert Pattinson, la intérprete acudió al programa The Jennifer Hudson Show. Allí, la presentadora le preguntó si había alguien de la industria con quien le gustaría trabajar, pero que todavía no lo hubiera hecho. Entonces, Zendaya respondió sin dudar que le encantaría trabajar con Ryan Coogler, pues lo admira desde su debut en la dirección y por el hecho de compartir origen ya que ambos nacieron en Oakland, California.

«Durante años me he sentido así, desde Fruitvale Station, porque pensé que era una película preciosa y conmovedora», apuntaba la actriz. La cinta está protagonizada por Michael B. Jordan y cuenta los sucesos reales que llevaron a la muerte a un joven asesinado en 2009 por un agente de policía del sistema de transporte rápido del área de la Bahía (BART). Fruitvale Station se llevó el premio a la mejor película y el premio del público en el Festival de Sundance. En nuestro país está disponible vía alquiler o compra en Google Play o Apple TV.

La colaboración deberá esperar

Como ya hemos señalado antes, 2026 es el año de Zendaya. Y precisamente por eso cualquier colaboración con Coogler deberá esperar. La actriz ha explicado que tras un año repleto de estrenos y promociones, se tomará un buen descanso. «Solo espero que no se cansen de mí este año porque les diré algo: voy a desaparecer por un tiempo. Voy a tener que esconderme por un tiempo», apuntaba en el programa.

En su futuro como cineasta, Coogler ejerce como showrunner del reboot de Expediente X y ya prepara el desarrollo de Black Panther 3.