¿Qué harías si la persona que más quieres renaciera? Este precioso libro te da la respuesta

Esta semana, en recomendaciones literarias de OKDIARIO os traemos un pequeño libro sobre milagros, resurrección y amor. Un debut literario precioso que plantea una pregunta muy interesante: ¿cómo reaccionaríamos si la persona que más queremos volviese de la tumba? No, no es una historia de terror. Aquí no hay zombis que devoren a sus víctimas. Se trata, en realidad, de un cuento hermosísimo sobre el duelo, el tiempo y la fugacidad de la vida, sobre cómo aprovecharla al máximo. Una novela perfecta para darse un capricho o para regalar a todo aquel que nos importe.

‘La segunda venida de Hilda Bustamante’ de Salomé Esper (Ed. Sigilo)

SINOPSIS OFICIAL: Una mujer regresa de la muerte y despierta un conmovedor escándalo en su entorno. Una novela que sorprende por su agilidad, su delicadeza y la habilidad con la que Salomé Esper teje una historia inolvidable. Hilda Bustamante tiene 79 años y, como a todas las personas, un día le toca morir. Lo insólito es que un tiempo después Hilda revive en su tumba, logra romper el ataúd y, sin entender bien lo que le está pasando, regresa a su casa, para conmoción de Álvaro, el amor de su vida, de Amelia, su adorada nieta adoptiva, y de las «chicas» de la iglesia, que siempre la consideraron una persona discretamente extraordinaria. Esta novela cuenta la historia de Hilda y el pequeño y maravilloso escándalo de su resurrección. Con una escritura de una economía exquisita, Salomé Esper nos sorprende por su dominio en el arte de la narración tanto como por el humor y la dulzura con los que trata a sus personajes.

OPINIÓN: La premisa de una mujer que regresa de entre los muertos y vuelve a juntarse con sus seres queridos como si no pasase nada puede tirar para atrás a algunos lectores, pero los que teman encontrarse con algo grotesco que se vayan olvidando.

La segunda venida de Hilda Bustamante es un cuento que utiliza el realismo mágico para contarnos una historia de amor maravillosa y que versa sobre en el milagro de estar vivo.

Lo más interesante de esta primera novela es que utiliza, principalmente, el punto de vista de los vivos, de los que son testigos del milagro. Nos habla, pues, de cómo a veces nos olvidamos de que nuestra existencia es finita y que es importante la calidad del tiempo que pasamos con nuestros seres queridos. Una hermosísima fábula de esas que podemos leer gracias a sellos independientes y valientes como la Editorial Sigilo.