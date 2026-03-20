El tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ bate todos los récords: ¿será la película más taquillera de Marvel?

Por muy en decadencia que pueda estar un subgénero, la cultura pop posee personajes antológicos que pueden contrarrestar cualquier agotamiento audiovisual. Detective Cómics tiene a Batman y Marvel al amigo y vecino de Nueva York, Spider-Man. Algo palpable no sólo en la taquilla reciente de ambos roles, sino en las visualizaciones de sus adelantos promocionales. En el caso del superhéroe encarnado por Tom Holland, los números y datos al respecto son incuestionables: el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day ha superado las 700 millones de visualizaciones.

La expectación respecto a la próxima aventura del hombre araña es palpable, sobre todo después de la reciente trilogía de títulos que introdujeron a Peter Parker en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Videojuegos exitosos, cintas de animación antológicas, series alternativas como Spider-Man Noir…el universo del héroe creado por Stan Lee y Steve Ditko está en constante expansión. Aunque la fiebre arácnida alcanzó el cenit comercial con el estreno en 2021 del anterior largometraje de la saga, Spider-Man: No Way Home. Superproducción que en plena pospandemia logró el increíble hito de aunar 1.921 millones de dólares en el box office internacional, posicionándose actualmente como la octava película más taquillera de la historia del cine. Ahora, los datos acumulados del tráiler de Spider-Man: Brand New Day nos llevan pensar que la siguiente aventura del superhéroe podría convertirse en otro fenómeno global para la cartelera.

El tráiler de la nueva película de Spider-Man: un éxito rotundo

A Brand New Day starts now. Watch the official trailer for Spider-Man: Brand New Day – exclusively in theatres July 31.pic.twitter.com/ETHuQV7Lye — Spider-Man (@SpiderMan) March 18, 2026

En menos de 24 horas, el tráiler de Spider-Man: Brand New Day alcanzó las 500 millones de reproducciones. Unos números increíbles que incluso, superan con creces a otros productos audiovisuales esperados como el tráiler de GTA 6.

No es una ciencia exacta, pero el impacto de un material promocional puede funcionar como un buen termómetro de la futura venta anticipada de un película que llegará a las salas en el siempre lucrativo mercado estival.

Dirigida por Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Brand New Day alojará a toda una colección de personajes como bien avanza el adelanto. Los más destacados son el Castigador (Jon Bernthal), el cual debutará en el mundo cinematográfico después de tener su propia serie y aparecer en Daredevil: Born Again y el Hulk de Mark Ruffalo. Tras ellos, todavía desconocemos el rol que interpretará el fichaje de Sadie Sink (Stranger Things) y veremos de nuevo a los roles de Zendaya y Jacob Batalon, M. J y Ned.

El hombre araña vuelve a las calles

Tras pasearse en el viaje internacional de Spider-Man: Lejos de casa (2019) y el mundo multiversal de No way home, Peter Parker regresa para combatir el crimen en las calles de la ciudad. Así, podremos verle enfrentado a enemigos como Escorpión (Michael Mando) o la organización criminal de La Mano, la cual es una formación antagónica clave del universo de Daredevil.

Eso sí, tal y como revela el tráiler, el mayor problema de este Spider-Man ya adulto reside en intentar superar su nueva vida en la que nadie lo conoce realmente, tras de los acontecimientos cruciales de la anterior cinta. Además, el personaje parece estar sufriendo una transformación mutante que podría estar convirtiéndolo en…¿una araña de verdad? ¿evolucionando sus poderes?

Podremos salir de dudas en pocos meses, cuando Spider-Man: Brand New Day aterrice en las salas de cine el próximo 31 de julio.