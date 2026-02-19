La historia de ‘Spider-Man: Brand New Day’ revelada: tendrá un salto temporal de 4 años

Resulta sorprendente ver cómo teniendo una fecha de estreno bastante posterior, hemos tenido mucha más información promocional de Vengadores: Doomsday que de la historia de Spider-Man: Brand New Day. Sin embargo y estando todavía pendientes de un teaser (tráiler breve) que debería llegar dentro de poco, por fin hemos conocido parte de la historia oficial del regreso del hombre araña a los cines. No, no es algo que haya compartido oficialmente Marvel ni Sony Pictures. La filtración ha llegado de la mano de la preventa del libro de arte de la película, la cual posee una reseña que nos anticipa el punto de partida de la vida de un Peter Parker centrado al 100% en su faceta como amigo y vecino de Nueva York.

Hasta ahora, todo lo que sabíamos de la historia de Spider-Man: Brand New Day eran suposiciones trazadas a partir de las declaraciones de sus implicados y de los comentarios de los insiders de la industria. Entre las principales novedades destaca el cambio en la dirección. Jon Watts, realizador de la pasada trilogía, cede la silla de director a Destin Cretton. Un viejo conocido de Marvel que ya dirigió Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021) para el estudio. Aparte de Holland, se sabe que Zendaya y Jacob Batalon recuperarán sus personajes de MJ y Ned. Dos roles que si recordamos los acontecimientos de la anterior entrega con el hechizo del Doctor Strange, han olvidado por completo quién es Peter Parker.

Brand New Day supondrá el debut de la estrella Stranger Things, Sadie Sink en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) y el de Jon Bernthal como el Castigador, quien hasta el momento sólo había aparecido en el formato de las series de Disney Plus. Pero ¿qué nos acaba de revelar la breve sinopsis proporcionada a través del libro de arte del proyecto?

La historia de Spider-Man: Brand New Day

La información viene a confirmar la idea general sobre el tratamiento en este nuevo capítulo de la historia: Spider-Man: Brand New Day no se centrará tanto en los multiversos y será una historia bastante más «callejera» que las dos anteriores entregas del superhéroe.

Los datos los conocemos gracias a la página de Penguin Random House, donde se puede leer en la descripción del libro de arte, lo siguiente:

«Han pasado cuatro años desde la última vez que vimos a nuestro simático héroe de barrio. Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en la cima de su carrera manteniendo la ciudad de Nueva York a salvo. Todo le va bien a nuestro héroe anónimo hasta una inusual serie de crímenes lo arrastra a una red de misterio más grande que nunca».

Varios villanos dispuestos a todo

En el apartado antagonista de la historia, el joven héroe deberá hacer frente a varios villanos. Michael Mando volverá tras los acontecimientos de Spider-Man: Homecoming (2017) reconvertido en Scorpion y aparentemente, Marvin Jones III podría dar vida a Tomstone.

Dentro de poco, deberíamos recibir más información de una cinta programada para llegar a los cines en apenas cinco meses: se estrenará el 31 de julio.