La polémica reaparición de Katherine Heigl (‘Anatomía de Grey’): 2 años después en la mansión de Trump

Tras dos años sin dejarse ver en público, la reaparición de Katherine Heigl, conocida por su papel en Anatomía de Grey -entre otros muchos-, no ha podido ser más polémica. El escenario escogido por la actriz ha sido la mansión de Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Palm Beach. Las críticas le han llovido.

Katherine Heigl ha asistido a una gala copresidida por Lara Trump, nuera del presidente de Estados Unidos, y se ha fotografiado junto a Jeanine Pirro, ex presentadora de Fox News. Las imágenes se han difundido y las reacciones han mostrado una crítica casi unánime: han echado en cara a la actriz que haya asistido a un evento vinculado a Trump.

La actriz de El baile de las luciérnagas ha salido al paso de los comentarios y ha emitido un comunicado. En él explica que se trataba de una gala solidaria -Wine, Women and Shoes- cuyo objetivo era recaudar fondos para ayudar a la organización Big Dog Ranch Rescue, que trabaja por el rescate animal. La causa, ha indicado, le parecía lo suficientemente importante como para aparecer por primera vez en una alfombra roja tras casi dos años, y hacerlo, además, en un lugar tan señalado como la mansión de Trump.

De hecho, además de sus fotos con la ex presentadora de Fox News, también circularon otras imágenes en las que aparecía con Cesar Millan, el conocido adiestrador de perros. Heigl ha aclarado, igualmente, que no tenía ninguna motivación política para asistir a la residencia de Trump, donde se han recaudado más de cinco millones de dólares para la causa benéfica.

«Los animales no votan. La única sala que no les gusta es la de la eutanasia en un refugio. Están a nuestra completa merced y no tienen voz propia», ha detallado en el comunicado. Asimismo, ha subrayado que la defensa de los animales «siempre ha sido algo muy personal» para ella, y que «cualquiera» que la conozca sabe que es una de sus «mayores pasiones». De hecho, se ha dedicado a ello a través de la organización que fundó con su hermano -fallecido en un accidente de tráfico- y su madre.

Finalmente, ha insistido en que seguirá prestándose a este tipo de eventos, le critiquen por ello o no: «Como sociedad, todos deberíamos unirnos para proteger a los que no tienen voz y a los inocentes. Éste no debería ser un tema que nos polarice».

La actriz ha vivido años perseguida por la polémica debido a la etiqueta de «antipática» y «complicada» (en el ámbito laboral) que se le colgó en Hollywood. Según explicó ella misma, se le catalogó de esta forma porque todavía en la actualidad cuesta encajar que una mujer marque límites y no diga a todo que sí.

«No voy a dejar de hablar ni de defender mi derecho a ser escuchada, a que me traten con respeto y profesionalidad. Soy una mujer fuerte y no me voy a disculpar por ello», declaró en The Meredith Vieira Show. Su compañera de Anatomía de Grey, Ellen Pompeo, la apoyó públicamente: «A nadie le gusta una mujer súper segura de sí misma».