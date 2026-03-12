Rodolfo Sancho regresa al trabajo con ‘Entre tierras’: «Ha sido como volver a casa»

Rodolfo Sancho vuelve a protagonizar una serie de televisión tras la detención y condena de su hijo Daniel Sancho por asesinato en Tailandia. El actor ha presentado en el Festival de Cine de Málaga la segunda temporada de Entre tierras junto a Megan Monatner, que Atreplayer (la plataforma digital de Atresmedia) estrenará este próximo domingo 12 de marzo y que más adelante se emitirá en abierto en Antena 3.

Preguntar o no preguntar

«Nada de preguntas personales, solo profesionales». Es lo primero que nos dicen a los periodistas, que estemos en círculo para hacer un corrillo con Megan Montaner y Rodolfo Sancho. Nada nuevo bajo el sol. Los departamentos de prensa siempre quieren proteger sus productos (para eso están), pero a los periodistas, sin embargo, nos pagan por preguntar. Si tienes delante a Rodolfo Sancho, famoso en los últimos años por el asesinato de Edwing Arrieta que cometió su hijo Daniel en 2022 y por el que ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia, es difícil no sacarle el tema.

Además, tengamos en cuenta que el actor de series como Isabel o La señora hizo un documental para HBO hablando de la tragedia (por el que cobró dinero) y que hace tiempo que no trabaja en una serie y que hace unas semanas, su exmujer y madre de su hijo, Silvia Bronchalo, habló del crimen en ¡De viernes! (Telecinco).

Un periodista ha de preguntar, pero el entrevistado puede no contestar de manera elegante o agresiva (es más habitual de lo que se piensa). Por otro lado, el trato está hecho: la entrevista es solo profesional; si no la quieres, no la hagas. Este es el eterno debate de la prensa.

La complicidad entre Megan y Rodolfo

Estamos en el Festival de Málaga en la presentación de la segunda temporada de Entre tierras, la serie más vista en abierto del año pasado, y es el primer protagonista de Sancho desde que estalló el escándalo de su hijo. Un servidor decide quedarse a preguntar.

Para la entrevista conjunta se sientan él y Megan Montaner, la protagonista absoluta de la ficción producida por Boomerang. Ambos están entusiasmados, se les ve compenetrados y afines. «Nos hemos entendido, los códigos estaban claros desde el principio», declara Sancho, mientras que ella apostilla que: «Currar con él es una maravilla, ha sido muy fácil».

Un amor imposible

En esta temporada —que sucede dos décadas después de los hechos ocurridos en la primera— Rodolfo interpreta a Juan Toscano, capataz y hombre de confianza del villano de la función, Julio Valera (Ginés García Millán), un terrateniente que quiere quedarse con las tierras de María (Montanter). Obviamente, entre ella y Toscano surgirá un amor imposible.

“Los dos personajes viven bajo la absoluta sorpresa de que les esté ocurriendo y es lo bonito, un amor imposible que no debe darse, pero es inevitable. Los dos intentan resistirse, que no suceda. Mi personaje no solo está casado, su mujer está enferma. Es todo un disparate porque la traición y el sentimiento de culpabilidad… Este tipo de amores platónicos es para el espectador muy atrayente, a ver si lo hacen, no puede ser..», comenta Rodolfo, además de añadir que «los dos vienen de una carencia emocional y por desgracia y tristemente, mi personaje tiene una mujer enferma y ya hay muchas cosas que no se dan en la relación emocionalmente y en la intimidad. Viven en una carencia en la que se encuentran, en mitad del campo… Es bonito en ese sentido; los personajes comparten ese sentimiento de culpabilidad y traición; para ella su marido está muerto, pero aun así siente que lo traiciona.

Por su lado, Montaner también analiza la situación de su personaje: “Indagar en esa situación de cada uno es tan bonito ese amor prohibido al final… María vuelve a sentir, ha pasado demasiado tiempo. Ella ha aprendido a vivir con la ausencia de Manuel, pero no lo ha superado, porque él era su pilar, y cree que no va a volver a sentir, y además en un lugar al que no llega tanta gente nueva… y sacando mis tierras adelante».

Regreso y futuro de Rodolfo Sancho

Lo único que se nos ocurre colar a los periodistas en la charla es el cómo se siente Rodolfo Sancho al regresar al trabajo, a lo que, escuetamente (pero siempre muy amable) nos dice: «Ha sido volver a la normalidad, como volver a casa».

Pero Entre tierras es solo el comienzo en la nueva etapa profesional del actor, quien en estos momentos está grabando también para Atresplayer, Trazos ocultos, un thriller familiar junto a Toni Acosta aunque Sancho advierte, entre risas, que «no puedo adelantar mucho porque si cuento algo, la lío».