El dinero que paga Rodolfo Sancho para ayudar a su hijo Daniel en la cárcel de Tailandia

La situación de Daniel Sancho ha vuelto a despertar el interés del público tras las intervenciones públicas de sus padres, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Las declaraciones, emitidas en distintos programas de televisión, han aportado nuevos detalles sobre las condiciones de vida del joven y el esfuerzo económico que su familia realiza para mejorar, dentro de lo posible, su día a día en el penal de Surat Thani.

Daniel Sancho cumple condena en esta prisión tras el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, un caso que desde el inicio ha suscitado una enorme repercusión internacional y que continúa generando un intenso seguimiento mediático en España.

En este contexto, la exposición pública de sus progenitores ha sido interpretada por algunos sectores como parte de una estrategia para humanizar su situación y favorecer un posible traslado a España, aunque la familia insiste en que sus intervenciones responden a la necesidad de aclarar informaciones erróneas.

La entrevista de Silvia Bronchalo

El foco informativo se reactivó tras la entrevista concedida por Silvia Bronchalo al programa ¡De Viernes!, emitido en horario de máxima audiencia. Visiblemente afectada, la actriz rompió su silencio por primera vez desde el crimen para expresar su apoyo a su hijo y describir las duras condiciones de la prisión tailandesa.

Bronchalo reconoció que su situación económica se ha deteriorado desde que estalló el caso: «Mi nivel de ingresos ha bajado», afirmó, explicando que este fue uno de los motivos que la llevaron a aceptar la entrevista. Durante su intervención, detalló la rutina diaria de los internos en Surat Thani: se levantan al amanecer, rezan, cantan el himno, desayunan y disponen de breves periodos de esparcimiento antes de regresar a las celdas tras el último rezo de la tarde.

La actriz subrayó que su hijo no disfruta de privilegios pese a recibir ayuda económica mensual de su padre, cifrada en torno a 400 euros. «Está en una celda con trece personas» y «duerme en el suelo con mantas o colchonetas», aseguró, describiendo un entorno de hacinamiento y precariedad que contrasta con los estándares penitenciarios europeos.

¿Para qué usa el dinero Daniel Sancho?

Tras la emisión de la entrevista, Carmen Balfagón, portavoz del equipo jurídico de Daniel Sancho, intervino públicamente para matizar el concepto de «privilegios» en el contexto del sistema penitenciario tailandés. Según explicó, los pagos que realiza la familia no buscan beneficios extraordinarios, sino condiciones básicas que eviten situaciones degradantes.

«Se paga por tener el privilegio de no comer en el suelo, de que la misma vasija en la que le sirven la comida no se utilice para otras cosas, o por poder ir cada día o cada dos días al gimnasio», señaló la letrada. En su opinión, se trata de mejoras por las que cualquier interno estaría dispuesto a pagar si tuviera la posibilidad, dado que suponen un mínimo de dignidad dentro de un entorno extremadamente restrictivo.

Estas declaraciones han abierto un debate sobre las desigualdades dentro de los sistemas penitenciarios internacionales y el papel del dinero como factor que puede aliviar las condiciones de reclusión.

Las explicaciones de Rodolfo Sancho

Paralelamente, Rodolfo Sancho ha reaparecido en televisión tras un periodo alejado del foco mediático. El actor ha querido aclarar los motivos por los que no visita a su hijo en la prisión desde hace más de un año y medio, una ausencia que había alimentado rumores sobre supuestas deudas con mafias tailandesas.

En el programa Fiesta, Sancho desmintió tajantemente estas informaciones: «El único motivo por el que no voy a Tailandia es porque acabo de rodar una serie y ahora voy a empezar otra. No hay ningún problema añadido ni tampoco es cierto lo que se dice de la deuda con una tercera persona. Estoy tranquilo, centrado en el trabajo y en el bienestar de Daniel», afirmó.

Sus palabras fueron respaldadas por Carmen Balfagón, quien reiteró que ni el actor ni Silvia Bronchalo han recibido amenazas ni mantienen deudas en Tailandia. «Toda la gente que dice que no va por miedo, que hay una mafia y que lo van a matar… no es cierto», subrayó.

La abogada añadió que el actor no visita el penal desde la sentencia por motivos laborales y también por el impacto emocional que supone el encuentro: «Para ir a ver a tu hijo detrás de un cristal, es triste».

Las apariciones públicas de los padres de Daniel Sancho se producen en un momento clave, con el proceso judicial ya resuelto y la atención centrada en las condiciones de cumplimiento de la condena. Algunos analistas interpretan esta visibilidad como un intento de generar empatía social que pueda influir en futuras decisiones diplomáticas o penitenciarias, como un eventual traslado a España en virtud de acuerdos internacionales.

Sin embargo, el entorno familiar insiste en que su objetivo es contrarrestar informaciones falsas y explicar la realidad que vive el joven en prisión. La descripción de las condiciones en Surat Thani, unida al detalle de los pagos necesarios para garantizar aspectos básicos de higiene y alimentación, ha contribuido a matizar la percepción pública sobre los supuestos privilegios de los que dispondría.