Barcelona – Newcastle, en directo | Sigue en vivo online gratis la última hora del partido de la Champions League hoy

El Barcelona recibe en el Camp Nou al Newcastle en este partidazo de vuelta de los octavos de final de la Champions League y al conjunto que dirige Hansi Flick no le queda otra que ir con todo para lograr una victoria que les permita avanzar a los cuartos de la máxima competición continental. El 1-1 de la ida tiene la eliminatoria totalmente abierta y el que consiga ganar será el que pase, mientras que si se repite un empate nos iremos a la prórroga y quién sabe si a una tanda de penaltis. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Newcastle.

Barcelona – Newcastle, en directo

Así está la Champions League

Hoy se cierran los octavos de final de la Champions League y ya conocemos a los cuatro primeros clasificados para los cuartos. El Real Madrid volvió a vencer al Manchester City, el Arsenal no falló frente al Bayer Leverkusen, el PSG tampoco perdonó al Chelsea y finalmente se ha acabado el sueño europeo del Bodo/Glimt, ya que el Sporting de Portugal ganó 5-0 en Lisboa y elimina a los noruegos. Hoy se decidirá este Barcelona – Newcastle, mientras que una vez acabado el choque en el Camp Nou podremos disfrutar con el Tottenham – Atlético de Madrid, Liverpool – Galatasaray y Bayern de Múnich – Atalanta.

Una eliminatoria muy igualada

Hace una semana el Barcelona y el Newcastle se veían las caras en St. James Park en lo que fue un partido apasionante en el que los ingleses tuvieron más ocasiones y estuvieron cerca de llevarse el triunfo. Y es que las urracas se adelantaron en el marcador en la recta final del encuentro con un tanto de Harvey Barnes, pero los de Hansi Flick supieron reaccionar. En el tiempo añadido, más concretamente en el 96′, Lamine Yamal transformó un penalti con el que consiguió poner el 1-1 que figura ahora mismo en el global de la eliminatoria.

El Barça se la juega

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Newcastle de la vuelta de octavos de final de la Champions League. Es un horario poco habitual, pero da igual a que hora arranque este encuentro en el que los azulgranas tienen que ir con todo, ya que sólo les vale ganar para estar en los cuartos de final de la máxima competición continental. En la ida empataron 1-1, por lo que si hoy se vuelven a firmar tablas en el Camp Nou nos iremos a la prórroga.