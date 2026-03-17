Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Newcastle de la Champions League El Barcelona - Newcastle es de la vuelta de los octavos de la Champions League y se jugará en el Camp Nou Ambos equipos empataron 1-1 en Inglaterra, por lo que el Barcelona buscará la victoria para estar en cuartos

El Barcelona juega una final anticipada en el Camp Nou ante el Newcastle, ya que hay que recordar que los catalanes necesitan ganar sí o sí para estar en los cuartos de final de la Champions League. En la ida ambos conjuntos empataron 1-1, así que será, sin duda, uno de los cruces con más emoción de estos días en los diferentes encuentros de la vuelta de los octavos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el choque del Barça.

Horario del Barcelona – Newcastle: cuándo es el partido de la Champions League

El Barcelona recibe en el Camp Nou al Newcastle para jugar el partido que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto azulgrana empató 1-1 en la ida en St. James Park, por lo que esta eliminatoria está muy abierta. El equipo que gane se meterá en los cuartos, mientras que un empate mandaría el choque a la prórroga. Los de Hansi Flick llegan a este duelo tras haber goleado al Sevilla y también con la noticia de que Joan Laporta ha sido reelegido como presidente y espera celebrarlo ante sus aficionados con el billete para la siguiente ronda de la máxima competición continental.

A qué hora es el partido de la Champions League Barcelona – Newcastle

La UEFA programó este frenético Barcelona – Newcastle de la vuelta de los octavos de final de la Champions League para este miércoles 18 de marzo. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre culés y británicos en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no haya altercados ni incidentes entre la hinchada de ambos conjuntos en los aledaños del Camp Nou para que el árbitro pueda dar comienzo puntualmente al choque en el feudo azulgrana.

Dónde y cómo ver gratis el Barcelona vs Newcastle en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en suelo español los diferentes partidos que se disputen en esta máxima competición continental y también en la Europa y Conference League. El Barcelona – Newcastle de la vuelta de los octavos de final de la Champions League se podrá ver por televisión en directo mediante el canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago, por lo que habrá que tenerlo contratado para ver lo que suceda en el Camp Nou porque no se podrá seguir en abierto ni gratis por TV.

Todos los aficionados del conjunto azulgrana y los seguidores de las diferentes competiciones continentales también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el apasionante Barcelona – Newcastle de la vuelta de los octavos de final de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como se podrá acceder a la web de este operador para ver con un ordenador todo lo que ocurra en la Ciudad Condal.

Además, tenemos que destacar que en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información previa a todo lo que suceda en este choque de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto del Barcelona – Newcastle desde una hora y media antes de que ruede el balón en el Camp Nou y una vez concluya el choque publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el feudo culé.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Newcastle

Por otro lado, todos aquellos hinchas del conjunto catalán que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Barcelona – Newcastle de la vuelta de los octavos de final de la Champions League van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca van a conectar con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este partidazo.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Newcastle

El Camp Nou, situado en el barrio de Les Corts, será el estadio donde se disputará este emocionante Barcelona – Newcastle de la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 1957 y se ha sometido recientemente a una remodelación, por lo que todavía no tiene su aforo al completo. Por ahora pueden acceder al recinto unas 62.500 personas y se espera que haya una gran entrada este miércoles en este choque en el que se juegan su pase a los cuartos.

La UEFA ha designado al árbitro francés François Letexier para que dirija la contienda Barcelona – Newcastle de la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El belga Bram van Driessche será el encargado en el VAR de analizar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde del Camp Nou para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción al monitor que estará instalado entre los banquillos de los culés y de los ingleses.