Los clanes de los Balcanes tiñen de sangre las calles de Barcelona: cuarto asesinado a tiros en la guerra mafiosa

Los clanes de los Balcanes ajustan cuentas a tiros sin complejos en las calles de Barcelona en su guerra fratricida. Esa es la principal hipótesis de los Mossos d’Esquadra sobre el asesinato de este miércoles perpetrado con total impunidad por un sicario frente al consulado de Montenegro en la Ciudad Condal.

El suceso ha tenido lugar sobre las 9:50 de la mañana en la calle Balmes de Barcelona, cuando un hombre de unos 40 años con un casco de bicicleta en la mano y vestido con una camiseta beige se ha acercado a la víctima pistola en mano y le ha descerrajado varios tiros, algunos en la cabeza.

Tras la huida del sicario, los Mossos d’Esquadra han encontrado la pistola del asesino y su teléfono móvil abandonados en una parada de autobús cercana.

Este es el cuarto asesinato a sangre fría dentro de los seis ajustes de cuentas a tiros registrados en Cataluña entre las dos bandas mafiosas montenegrinas de los Kavac y de los Skaljari en menos de un año.

Los sicarios no han tenido problema en seguir con sus venganzas a pesar del supuesto «blindaje» policial en Barcelona por la visita del Papa León XIV, que aterrizó este martes en Barcelona tras pasar cuatro días en Madrid. El Sumo Pontífice visita este miércoles el centro penitenciario Brians 1 y la Abadía de Montserrat y oficia una misa en la Sagrada Familia.

Una guerra mafiosa sacude Cataluña

Antaño amigos y hermanos, los dos clanes de los Kavac y los Skaljari formaban una única banda mafiosa en la turística ciudad de Kotor en Montenegro, en los Balcanes.

Juntos sobornaban funcionarios judiciales y policiales y se ocupaban del tráfico del 30% de la cocaína que llega a Europa. El extravío de 200 kilos de cocaína en el puerto de Valencia en el año 2015 rompió la alianza y desde entonces los antiguos hermanos se matan a tiros por toda Europa.

Una década de guerra entre clanes de los Balcanes que desde hace un año ha elegido Barcelona en gran parte, y Cataluña en general, como escenario para sus sangrientos ajustes de cuentas.

Aumento de crímenes en Barcelona

El de este miércoles es el segundo asesinato que se registra en Barcelona en las últimas 48 horas. El pasado 8 de junio, un hombre de origen serbio murió tiroteado en la calle Minería en la Zona Franca. Un hombre le disparó y escapó a la carrera, mientras varios testigos intentaban reanimar a la víctima sin éxito.

El 31 de mayo, otro hombre resultó herido en un tiroteo durante un asalto entre narcotraficantes en Tordera (Barcelona) y unos días antes, una niña de 10 años resultó herida por el impacto de una bala perdida durante el tiroteo entre dos clanes en Badalona.

Antes, en abril, el día 14, un hombre de 44 años y nacionalidad serbia fue tiroteado por la espalda y en la cabeza cuando comía con su mujer y su hija en una terraza de un bar del barrio de Poblenou de Barcelona. La víctima falleció días después en el Hospital del Mar, donde ingresó en estado crítico y falleció.

La víctima tenía el apodo de Terminator y era uno de los jefes intermedios del clan Skaljari. En lo que va de año se han registrado más de 30 tiroteos en Cataluña, la mayoría relacionados con el crimen organizado.