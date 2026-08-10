El método de Hugo Silva (49 años) para cuidar su cuerpo y mente: «Lo primero que hago cuando me levanto es tomarme un café y leer»

A Hugo Silva lo vimos crecer como actor en Al Salir de Clase y Los Hombres de Paco, y desde entonces ha tenido una carrera ascendente con diversas películas y series. Para mantenerse en forma a sus 49 años, suele cuidar su cuerpo y mente, y realiza diversas rutinas que le funcionan. Así el método de Hugo Silva es mezclar deporte con una buena alimentación y cultivar la mente.

Casi a los 50 años, el actor ha dado diversas declaraciones sobre cómo suelen cuidarse tanto en lo mental como en lo físico, si bien sigue receloso de su vida privada. En una entrevista a Men’s Health, declara que el paso del tiempo es inevitable. “Lo bueno es que hay cosas que dejan de tener la misma importancia que tenían antes. Empiezas a darle importancia a otras que antes pasabas por encima o pisoteabas y no te dabas ni cuenta”. ¿Cómo se cuida el actor?

El método de Hugo Silva para cuidarse

Para el actor el deporte es muy importante. Pero antes de ello reconoce que primero y antes de hacer ejercicio, lee un libro. “Lo primero que hago cuando me levanto es tomarme un café y leer”, según Silva en esta entrevista.

Silva reconoce que, aunque parece algo obvio no lo es tanto, porque él siempre está leyendo un libro y no es algo que ahora se estile demasiado. Esto le sirve al actor para tener la cabeza en su sitio. Con ello sustituye estar horas pegado al móvil porque como actor pasa muchos momentos “en blanco o esperando”.

Al leer un libro, su cerebro llega perfecto a la secuencia que debe rodar, algo que no le sucede con el móvil que le deja más bien bloqueado. El actor habla de este buen hábito y de lo sano que es y de esta forma conciencia a los más jóvenes a la hora de hacerlo. Al actor leer le ayuda a ordenar la cabeza para después hacer deporte.

Los beneficios de leer, el método de Hugo Silva

Según la Dra. Aceituno, de Quiron Salud «son múltiples las estructuras cerebrales implicadas, desde las áreas visuales en el lóbulo occipital hasta las zonas del lenguaje y el cuerpo calloso, trabajando en conjunto para comprender el texto».

Así, la lectura habitual tiene efectos positivos en varios niveles:

Reducción del estrés: sumergirse en un libro disminuye la tensión corporal, la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol, de manera más efectiva que otras actividades como pasear, escuchar música o ver la televisión.

Mejora del sueño: leer antes de dormir ayuda a establecer rutinas que favorecen un descanso de calidad.

Fortalecimiento cognitivo: la lectura diaria incrementa la reserva cognitiva y estimula la actividad cerebral, protegiendo frente al deterioro cognitivo asociado a la edad.

Por qué debemos leer, según los psicólogos

Atia Psicología da a conocer algunos de los beneficios que ofrece leer en la actualidad

Mejora las habilidades sociales

La lectura ayuda a mejorar algunas habilidades sociales, como la empatía. Cuando se lee, el cerebro recrea las letras en imágenes mentales. Leer la historia de diferentes personas nos ayuda a comprender los sentimientos y pensamientos ajenos.

Aumenta la imaginación

Leer alimenta la imaginación. Al cobrar vida cada palabra, la imaginación echa a volar. El poder de la mente es tan fuerte que recrea lo imaginado, activando las mismas áreas cerebrales que se accionarían si se ejecutara la acción en la realidad. Solo debemos imaginar escenarios, personajes y entonces parece que cobran vida. todo ello nos relaja y permite que además nos encontremos mejor.

Aumenta la reserva cognitiva

Neurólogos y psicólogos recomiendan la lectura como método preventivo del alzhéimer u otras enfermedades neurodegenerativas. Se ha comprobado que cuanto mayor reserva cognitiva posee un individuo, entonces es mayor capacidad tiene su cerebro para compensar el daño cerebral generado por ciertas patologías.

El doctor Alejandro Koppmann, psiquiatra de Clínica Alemana, explica que los efectos positivos de un libro varían según cada lector: “Además del placer de disfrutar una buena historia, muchos recuerdan, por ejemplo, haber encontrado en la lectura un refugio o un lugar de descanso frente a situaciones adversas ocurridas durante su infancia”, responde.

La lectura y su positividad

Para la Clínica Alemana, hay diversidad de beneficios de este hábito que no podemos dejar pasar por alto. algo que debe enseñarse en casa y en las escuelas de una forma más ociosa que de obligada lectura dentro de una asignatura.

Estimula las capacidades cognitivas.

Mantiene el cerebro activo.

Favorece la salud mental (atención, concentración, memoria).

Reduce el estrés, la angustia y la ansiedad.

Mejora el estado de ánimo.

Permite desarrollar empatía

Aumenta nuestro vocabulario.

Facilita las relaciones sociales:

Aumenta el conocimiento.

Mejora la comunicación.

Fomenta la imaginación y la creatividad.

Desarrolla nuestro sentido crítico.