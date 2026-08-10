Susan Sarandon (79 años), actriz: “Me siento mal por mis hijos, no sé qué tipo de mujeres están viendo”

La actriz Susan Sarandon se ha convertido en una de las preferidas de muchos espectadores. Una actriz y productora de teatro, cine y televisión que ha rodado durante su vida más de 100 películas entre las que destacan The Rocky Horror Picture Show (1975), The Rocky Horror Picture Show (1990, Las brujas de Eastwick (1987), Thelma & Louise (1991) o Quédate a mi lado (1998). Además de sus interpretaciones es conocida por su fuerte carácter y su mantenimiento firme de sus convicciones, entre las que destaca la de no haberse sometido nunca a cirugía plástica en sus casi 80 años. La actriz ha reconocido que tampoco critica esta moda, ya que el cine somete a las actrices a un escrutinio incesante, sino que es una decisión privada que ella ha tomado de forma personal. «Cuando alguien empieza a parecer una imitadora de sí misma, es un problema. Deberías poder hacerte algún retoque aquí y allá si quieres. Pero las versiones extremas dan miedo», explicó la actriz.

A colación de estas declaraciones la actriz Susan Sarandon también dijo lo siguiente: «Por eso me siento mal por mis hijos, no sé qué tipo de mujeres están viendo, porque las mujeres ya no tienen pechos naturales. Todas estas chicas parecen tener 11 años. ¡Madre mía!». La actriz con esta extraña frase, que muchos seguidores no han entendido, expresó su crítica personal sobre los actuales estándares de belleza para la juventud y como estos modelos basados en la extrema delgadez y la falta de rasgos adultos influyen los referentes visuales de las generaciones más jóvenes.

La actriz Susan Sarandon también ha confesado que le debía su excelente aspecto físico a su edad a su maquillador y a que no bebía mucho ni fumaba. «Le digo a la gente que no fume cigarrillos, cualquier cosa menos cigarrillos». Además, también reconoce que su actual estado físico a los casi 80 años se debe a la genética: «Me alegro de que mi madre tuviera una buena estructura ósea. La he heredado de ella», explicó Sarandon.

Cinco décadas como actriz de éxito

La actriz Susan Sarandon nació el 4 de octubre de 1946 y debutó como actriz en 1970 en la película dramática Joe. Su siguiente trabajo en el mundo de la interpretación fue en la telenovela A World Apart que se emitió en la televisión entre 1970 y 1971 y la convirtió en una cara conocida. Su primer éxito en el mundo del cine le llegó en 1975 con su papel en The Rocky Horror Picture Show con el que se convirtió en una actriz conocida.

Además, en estos primeros años participó en la película Atlantic City (1980) de Louis Malle, en la que compartió cartel con los actores Burt Lancaster y Michel Piccoli. Gracias a su papel en esta cinta fue candidata por primera vez al Óscar a la mejor actriz. Además, en 1983, rodó junto a Catherine Deneuve y David Bowie El ansia, en 1987 Las brujas de Eastwick con Cher, Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer y en 1988 Bull Durham con Kevin Costner. Su carrera como actriz ya estaba consolidada en este momento.

En los noventa la actriz Susan Sarandon obtuvo papeles importantes en cintas como White Palace (1990) y Thelma & Louise (1991) de Ridley Scott con Geena Davis y Brad Pitt. Por su papel de Louise en esta cinta dramática la actriz recibió nominaciones al Óscar, Globo de Oro y al BAFTA a la mejor actriz.

Además, en esta década la actriz Susan Sarandon intervino en películas como Lorenzo’s Oil (1993), la adaptación de la novela de John Grisham El cliente (1994), en el remake de Mujercitas (1994) con Winona Ryder, Gabriel Byrne y Kirsten Dunst.

En 1995 la actriz Susan Sarandon obtuvo por fin un Óscar a la mejor actriz por su trabajo en Pena de muerte (1995), una película dirigida por Tim Robbins, su marido, en la que contó como coprotagonista con el actor Sean Penn. Además en 1997 recibió su sexta candidatura a los Globos de Oro por su interpretación en la drama Quédate a mi lado en el que compartió cartel con los actores Julia Roberts y Ed Harris.

Su última etapa en el mundo del cine

A partir de los años 2000 la actriz ha trabajado en varias películas entre las que destacan El secreto de Joe Gould (2000), Las locuras de Igby (2002), Amigas a la fuerza (2002), Noel (2004), Alfie (2004), Elizabethtown (2005), Romance y cigarrillos (2005), En el valle de Elah (2007), Encantada (2007), Speed Racer (2008), Hojas de hierba (2009) o The Lovely Bones (2009).

Entre sus última interpretaciones destacan las de las películas El atlas de las nubes (2012) y la comedia navideña A Bad Moms Christmas (2017). Susan Sarandon es una gran actriz que durante su vida acumuló un gran número de premios y que es conocida también por su activismo y sus controvertidas opiniones sobre temas de actualidad como la cirugía estética.