Así es Susan Sarandon: su edad, marido actual e hijos, cuántos Óscar tiene y trayectoria profesional

El listón estaba alto. Tras recibir Richard Gere el Goya Internacional en 2025, la incógnita sobre quién sería distinguido en la siguiente edición de los premios de la Academia de Cine española generó un notable interés en la industria. El prestigio del actor norteamericano hacía prever una elección de similar peso simbólico, pese al carácter honorífico del galardón. Las especulaciones cesaron cuando se hizo público el nombre de la premiada: Susan Sarandon, una figura cuya trayectoria resume más de cinco décadas de historia del cine.

A sus 79 años, Sarandon continúa siendo uno de los rostros más famosos de Hollywood y una presencia constante en la industria del cine internacional. Su carrera la ha situado en una posición de respeto dentro de la industria, respaldada por una filmografía extensa y por su participación en títulos que hoy forman parte del canon contemporáneo.

La trayectoria de Susan Sarandon

Susan Sarandon debutó en la gran pantalla en 1970 con Joe, iniciando una trayectoria que combinaría cine, teatro y televisión. Tras diversos proyectos iniciales y su paso por Broadway, alcanzó una notoriedad más amplia con The Rocky Horror Picture Show (1975), producción que con el tiempo se convertiría en obra de culto y consolidaría su presencia ante el gran público.

Durante la década de 1980, su carrera experimentó un crecimiento sostenido. Compartió pantalla con algunos de los intérpretes más influyentes del momento, entre ellos Jack Nicholson, Kevin Costner y Dustin Hoffman, así como con actrices como Cher, Michelle Pfeiffer y Julia Roberts. Esta etapa la situó en el centro de la industria y amplió su registro interpretativo.

El reconocimiento internacional se consolidó con Thelma & Louise (1991), donde compartió protagonismo con Geena Davis. La película, convertida en referente cultural, marcó un hito en la representación femenina en el cine comercial y coincidió con la irrupción de Brad Pitt como nueva estrella de Hollywood.

Los Óscar de Susan Sarandon

La actriz ha sido nominada al premio Óscar en cinco ocasiones: por Atlantic City (1980), Thelma & Louise (1991), Lorenzo’s Oil (1992), El cliente (1994) y Pena de muerte (1995), obteniendo la estatuilla por esta última. A estos reconocimientos se suman un BAFTA y el premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actriz, además de numerosas nominaciones a los Globos de Oro y a los Emmy.

Estos galardones reflejan el reconocimiento institucional a una carrera caracterizada por la alternancia entre producciones comerciales y proyectos de marcado contenido dramático, así como por la colaboración con directores de distintas generaciones.

La faceta familiar de la actriz

Susan Sarandon estuvo casada con el actor Chris Sarandon entre 1967 y 1979, de quien adoptó el apellido artístico que conservaría a lo largo de su carrera. Posteriormente mantuvo una relación de más de dos décadas con Tim Robbins, entre 1988 y 2009.

Tiene tres hijos: la actriz Eva Amurri, fruto de su relación con el director Franco Amurri, y Jack Henry y Miles Robbins, nacidos de su relación con Robbins. En distintas entrevistas, Sarandon ha destacado su implicación con la vida familiar y su entusiasmo por su papel como abuela, subrayando el tiempo que dedica a su entorno más cercano.

Susan Sarandon, una artista solidaria

Más allá de su carrera cinematográfica, Sarandon ha mantenido una presencia activa en causas sociales y políticas. Es embajadora de UNICEF y colabora desde hace más de una década con Heifer International, organización centrada en la donación de animales de granja a familias en situación de vulnerabilidad.

Su implicación política la ha llevado a participar en protestas y acciones de desobediencia civil. Fue detenida en 1999 durante una manifestación en Nueva York y nuevamente en 2018, junto a centenares de manifestantes, tras ingresar en un edificio del Senado en el marco de protestas contra la política migratoria de la administración de Donald Trump.

En los últimos años, la actriz se embarcó en la denominada flotilla de la libertad que partió de Barcelona con destino a Gaza, una iniciativa de carácter humanitario destinada a visibilizar la situación en la franja. Su participación en este tipo de acciones ha formado parte de una trayectoria pública marcada por la coherencia entre sus posicionamientos y su actividad.

El Goya Internacional

El Goya Internacional reconoce trayectorias que han contribuido de forma significativa al cine mundial. La elección de Susan Sarandon para la edición de 2026 responde a una carrera que ha atravesado distintas etapas del cine estadounidense, desde el Nuevo Hollywood hasta la industria contemporánea, manteniendo una presencia constante tanto en la pantalla como en el debate público. Con este galardón, la Academia española distingue a una intérprete cuya carrera se ha desarrollado en paralelo a algunas de las transformaciones más relevantes del cine de las últimas décadas.

A las puertas de una nueva edición de los premios, la entrega del Goya Internacional a Susan Sarandon se interpreta como un reconocimiento a una figura consolidada del séptimo arte, cuyo recorrido profesional y público ha dejado una huella que algunos no olvidarán.