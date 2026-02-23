BAFTA 2026: Robert Aramayo derrota a DiCaprio y Chalamet con una historia de superación sobre el Tourette

Con la celebración de los BAFTA 2026 ayer por la noche, el circuito de premios da uno de los últimos pasos hacia la entrega de la inminente nueva edición de los Oscar. El resultado-en líneas generales-se ha resuelto como todos los analistas pronosticaban. Es decir, las consideraciones de la Academia de cine y TV británica han encumbrado a Una batalla tras otra como la mejor cinta de la temporada. Sin embargo, el certamen ha sorprendido al mundo con el premio al mejor actor. Los BAFTA han decidido conceder la victoria a Robert Aramayo por delante de Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

El intérprete británico no venía haciendo demasiado ruido en la temporada cinematográfica. De hecho, su desempeño no está nominado ni en los Globos de Oro ni en la próxima edición de las estatuillas doradas. Pero sin que nadie lo esperase, la estrella conocida por su desempeño como Elrond en la serie Los anillos de poder ha logrado superar a la excelsa campaña de Chalamet con Marty Supreme y a la veteranía de DiCaprio liderando el largometraje ganador del evento. El palo para Chalamet además ha sido mayúsculo, pues su película se ha ido de vacío total a pesar de sus 11 nominaciones. Los galardones más relevantes de Reino Unido también habían nominado a Michael B. Jordan por su doble papel en Los pecadores, Jesse Plemons por Bugonia y a Etan Hawke por Blue Moon. Y justamente este último fue el más elogiado en el discurso del BAFTA de Robert Aramayo. Pues Hawke fue muy inspirador para él durante una charla cuando era sólo un estudiante.

BAFTA 2026: el discurso de Robert Aramayo

Aramayo se llevó la consideración por Incontrolable (I Swear), un drama biográfico que cuenta la historia real de John Davidson. Diagnosticado con Tourette a los 15 años y señalado como loco por sus compañeros, Davidson luchó por una condición que pocos habían presenciado y de adulto fue una figura clave en la campaña para el reconocimiento de la enfermedad.

Así que por supuesto, gran parte de sus agradecimientos fueron a parar al activismo real de Davidson, definiéndolo como «la persona más notable» que había conocido, subrayando aparte cómo las personas con dicho síndrome necesitan «apoyo y comprensión». Pero tampoco quiso dejar pasar la ocasión de expresar su gratitud hacia Hawke:

«Dio una charla increíble sobre la longevidad como actor, sobre proteger tu instrumento y evitar comportamientos autodestructivos…estar en esta categoría contigo esta noche es increíble».

Una victoria tras otra

En el repaso del podio de la noche encontramos a Una batalla tras otra con 6 BAFTA, entre los que se encuentran el de mejor película y mejor dirección para PTA y Los pecadores con las consideraciones de mejor guion original, banda sonora y mejor actriz secundaria para Wunmi Mosaku. Por último, la propia Incontrolable tuvo su triunfo en la categoría de mejor casting y Aramayo tuvo también la victoria en la sección Rising Star, la cual premia a las estrellas emergentes.

Al ser una producción británica, el sorprendente triunfo de Incontrolable parte del propio patriotismo de la ceremonia y sin nominaciones futuras, no parece que esto vaya a tener ninguna incidencia en el cercano cierre de la campaña de los Oscar. La película de Aramayo se proyectará en España el próximo 10 de abril.